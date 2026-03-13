Rakitic : « Modric peut rester encore un an à Milan, je suis surpris qu'il ne soit pas resté au Real Madrid »

Luka Modric était lui aussi présent aujourd'hui lors de la journée d'ouverture du Milano Open du World Legends Padel Tour 2026, qui a réuni dans la capitale lombarde de nombreux anciens champions de football et bien d'autres personnalités. Parmi eux, Ivan Rakitic, ami proche et ancien coéquipier en équipe nationale du milieu de terrain rossonero, a été interviewé par les journalistes présents. Voici ses déclarations :





Comment as-tu trouvé Modric ?





« Nous sommes amis depuis de nombreuses années et je le trouve toujours le même qu'au premier jour : c'est un garçon et un joueur incroyable, pour moi, c'est comme un grand frère. Je suis très heureux de le revoir après tout ce temps. Je vous conseille de profiter de Luka : ce qu'il est en train de faire est incroyable, tout comme la façon dont il s'intègre dans cette équipe avec tous ces jeunes joueurs. »





T'attendais-tu à un tel impact en Serie A ?





« Ça dépend toujours de lui. Ça ne peut pas être une surprise, car il reste l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. Ce qui m’étonne, c’est qu’il ne soit pas resté au Real Madrid, je le dis en tant que supporter : je suis content qu’il soit venu ici en Italie, car il a toujours dit qu’il était fier de sa carrière mais qu’il lui manquait au moins une année en Serie A. Alors je vous conseille d’en profiter : il nous manque énormément en Espagne. »





Pourrait-il rester ici une année de plus ?





« Je dois féliciter le directeur sportif qui l’a fait venir en Italie et j’espère qu’il parviendra peut-être à faire rester Luka : je pense qu’il s’amuse beaucoup et ça se voit, sinon il ne jouerait pas comme il le fait. »





Après la victoire dans le Derby, le Milan peut-il remporter le titre ?





« Eh bien, c'est certainement difficile. Je pense que l'Inter réalise une saison très importante. Le Milan doit continuer avec confiance et croire en Luka : s'il y a une occasion, le Milan saura la saisir. »







