Raheem Sterling aurait-il fait son temps au Feyenoord ? « Il n'arrive plus à courir »

L’attaquant de Feyenoord Raheem Sterling est resté sur le banc tout au long du match de haut niveau contre NEC (1-1) dimanche après-midi. Si Robin van Persie a évoqué un manque de forme de l’international anglais, la presse néerlandaise s’interroge, dès le lendemain, sur cette version des faits.

Mikos Gouka, spécialiste du Feyenoord à l’Algemeen Dagblad, affirme dans l’émission Voetbalpraat qu’il s’agissait d’un choix délibéré pour aligner Tobias van den Elshout : « Il a été préféré pour sa condition physique et sa discipline tactique. Il a fait le job, mais quand il faut créer, ce n’est pas un vrai ailier gauche. »

Arno Vermeulen, journaliste à la NOS, redoute la fin de carrière du joueur de 31 ans. « Les miracles n’existent pas. Il n’était pas en forme. Son heure est passée. Il ne suit plus le rythme. Pour obtenir des résultats, il faut aussi décider que Sterling n’est plus titulaire. »

L’analyste maison Kenneth Perez abonde dans le même sens : « Si l’on opte pour ce style de jeu, Sterling ne fait pas partie des 18 meilleurs. Le choix s’est clairement porté sur un ailier gauche physiquement et tactiquement fiable. Sterling a perdu de sa force et de sa vitesse. Il ne gagne plus ses duels. Pour l’instant, il n’est pas dans les 18. »

Déjà lundi, dans le podcastNOS Voetbal, le commentateur Arman Avsaroglu affirmait que Van Persie n’avait qu’« un demi-joueur » en Sterling. Son collègue Jeroen Elshoff juge même que Feyenoord ne peut plus se permettre de l’aligner.

« À part une belle passe en profondeur, Sterling n’a tout simplement rien apporté. Il ne peut plus courir. Il faut se battre tous ensemble, travailler et jouer de manière disciplinée, et à son niveau, c’est tout simplement impossible », analyse Elshoff. « Je ne pense pas que Van Persie le remettra de sitôt dans le onze de départ. »

Avsaroglu regrette la situation. « Le plus douloureux, c’est d’écarter brutalement un grand joueur de cette façon. La décision est pleinement justifiée. Nous sommes dans les dernières semaines et, apparemment, même avec tous ces blessés, Van Persie considère que Sterling ne lui est d’aucune utilité. »