Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Rafael van der Vaart est déçu par l’Ajax. Selon l’analyste de Rondo sur Ziggo Sport, le club d’Amsterdam aurait pu offrir un véritable spectacle dimanche contre ADO Den Haag.

« Quand tu mènes 3-0 contre une équipe réduite à dix, tu en mets quand même sept ou huit, non ? » Van der Vaart trouve étrange que l’Ajax n’ait pas davantage alourdi le score face à cette équipe de bas de tableau.

Le présentateur Wytse van der Goot lui demande si l’Ajax l’a agacé. « Un peu, oui. Parce que, pour moi, le football, c’est du plaisir. Le stade est plein, tu essaies de divertir les gens », répond l’ancien joueur de l’Ajax.

« Tu joues contre ADO Den Haag. Tu dois donc bien commencer. Un but après deux minutes. 2-0 et un carton rouge. Ça passe à 3-0, puis, en fait, tu arrêtes d’aller de l’avant. Je trouve ça dommage », déplore Van der Vaart.

Publicité Publicité

Selon l’analyste, les joueurs auraient dû offrir bien plus de spectacle aux supporters. « Au final, tu gardes quand même un peu un sentiment de merde », estime cet observateur critique de l’Ajax.

Related Topics

Prochains matchs AJX Ligue Conférence 12:45 THU Regarder

L’Ajax s’est imposé dimanche face à ADO Den Haag grâce à un doublé de Davy Klaassen et à un but de Jorthy Mokio. Les visiteurs de La Haye ont dû poursuivre à dix après 37 minutes de jeu, à la suite de l’expulsion de Matteo Waem.

Le club d’Amsterdam occupe actuellement la deuxième place de la Vriendenloterij Eredivisie, à un seul point du leader, le PSV. Dimanche l’attend le Klassieker, toujours chargé de tension, contre Feyenoord.

Publicité

Pour l’instant, l’Ajax se concentre sur la Ligue Conférence. Le FC Thoune, club suisse, se rendra jeudi à la Johan Cruijff ArenA. L’Ajax est onzième avec six points.