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Rafael van der VaartNOS
Jeroen van Poppel
Traduit par

Rafael van der Vaart, stupéfait : « Le meilleur joueur est sur le banc… »

Heerenveen vs Feyenoord
Heerenveen
Feyenoord
Eredivisie

Rafael van der Vaart a pleinement savouré le match spectaculaire entre le sc Heerenveen et Feyenoord (5-3), dimanche après-midi. Mais l’ancien international estime, sur NOS Studio Sport, que l’entraîneur de Heerenveen, Robin Veldman, a commis une erreur qui peut lui être reprochée.

Heerenveen semblait d’abord se diriger vers une défaite face à Feyenoord, qui avait pris l’avantage 0-2 grâce à des buts d’Anis Hadj Moussa et de Nacho Ferri. Maas Willemsen a relancé le suspense juste avant la pause, après quoi Veldman a décidé de faire entrer Ringo Meerveld. Ce changement s’est finalement révélé décisif pour les Frisons.

Peu après la reprise, Levi Smans a égalisé, puis Meerveld a donné l’avantage à son équipe pour la première fois. Sem Steijn a permis à Feyenoord de revenir à 3-3, mais Meerveld a encore frappé en fin de match, complétant son triplé avec deux nouveaux buts. Le milieu de terrain a ainsi été le grand protagoniste d’un après-midi mémorable à l’Abe Lenstra Stadion.

Sur NOS Studio Sport, Ron Jans se montre particulièrement impressionné par la prestation de Meerveld. « Ringo Meerveld est entré à la pause et, après la reprise, ils ont complètement renversé la situation. Il a été le bourreau de Feyenoord. »

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« Ils n’ont pas beaucoup de chance non plus, car avec Levi Smans et Ringo Meerveld, ils ont en fait deux joueurs au même poste », poursuit Jans. L’ancien entraîneur s’attend par ailleurs à ce que l’on reparle longtemps à Meerveld de sa prestation face à Feyenoord. « Dans cinquante ans, on lui parlera encore de ce match, je pense. Ringo n’a donc qu’à s’y préparer. »

Van der Vaart a lui aussi apprécié le spectacle en Frise, mais s’interroge vivement sur le choix de Veldman de laisser Meerveld débuter sur le banc. « C’était évidemment un match fantastique. Un dimanche comme celui-là, on n’en reverra pas de sitôt », commence l’ancien international, avant de s’en prendre à Robin Veldman, l’entraîneur de Heerenveen.

« C’est bien beau tout ça, mais si tu ne le titularises pas, c’est que tu n’as pas bien fait ton travail d’entraîneur », tranche Van der Vaart. Pour le consultant, les qualités de Meerveld ne font aucun doute. « C’est leur meilleur joueur. Il peut très bien traverser une période moins faste, il faut alors le stimuler. Mais c’est bel et bien le meilleur joueur. »

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