Rafael van der Vaart se dit impressionné par une étoile du Mondial : « C’est dingue, et il n’est même pas dans la liste ! »

Selon Rafael van der Vaart, l’Allemagne n’a pas encore montré tout son potentiel dans cette Coupe du monde. Le milieu de terrain, qui compte 109 sélections avec les Pays-Bas, s’est exprimé en direct du studio de la NOS.

Avec deux victoires au compteur, contre le Curaçao (7-1) et la Côte d’Ivoire (2-1), la Mannschaft est d’ores et déjà certaine de terminer en tête du groupe E avant même d’avoir disputé son dernier match de poule face à l’Équateur.

Pourtant, l’ancien milieu de terrain n’est pas encore pleinement convaincu : « Non, pas encore. Je m’attends à encore mieux de leur part. Ils doivent simplement monter en puissance au fil du tournoi. »

« On observe le même phénomène avec le Brésil, la France et souvent l’Allemagne : ils montent en puissance progressivement. Les Allemands possèdent un milieu de terrain exceptionnel avec Musiala, Kimmich… et Sané, quand il est en forme, même s’il n’a pas encore brillé. »

« Ça viendra, et je mise aussi sur Wirtz », assure l’ancien milieu de terrain. Le présentateur Sjoerd van Ramshorst enchaîne alors avec les statistiques de Deniz Undav, auteur d’un doublé décisif contre la Côte d’Ivoire (2-1) samedi dernier.

« Neuf buts en onze sélections, et il est toujours sur le banc », rappelle Van Ramshorst. « C’est vraiment bizarre », renchérit Van der Vaart. « Et il n’est même pas dans le onze de départ ! »

Lors de la dernière rencontre du groupe face à l’Équateur, Undav n’a toujours pas été aligné d’entrée : Kai Havertz, auteur d’un doublé contre Curaçao (7-1), lui a encore été préféré en pointe.