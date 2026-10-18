Rafael van der Vaart : « On se moque de moi, mais ça va vraiment bien se passer pour lui à l’Ajax »

Rafael van der Vaart a été agréablement surpris par la large victoire de l’Ajax face au FC Groningen (2-5). Il l’a confié dans NOS Studio Sport.

« Non, pas vraiment », répond Van der Vaart lorsqu’on lui demande s’il s’attendait à voir l’Ajax inscrire cinq buts. « Jouer à Groningue, c’est toujours un peu compliqué pour l’Ajax. C’était quand même un match agréable à regarder, avec du mouvement dans les deux sens. Au bout du compte, c’est une victoire très importante pour l’Ajax, parce que jeudi avait vraiment été une déception. »

L’attention se porte ensuite sur Marcos Leonardo, de nouveau titularisé. Le Brésilien a livré un bon match, même s’il n’a pas marqué. « La réussite le fuit vraiment », estime Van der Vaart.

« Croyez-moi, il a joué tellement de matches que, normalement, quand il reprend un ballon comme celui-là de la tête, c’est un but », explique Van der Vaart en évoquant l’action à l’origine du but de Davy Klaassen finalement refusé.

« Oui, on se moque de moi, mais je pense vraiment que ça va s’arranger », poursuit Van der Vaart, toujours optimiste au sujet de Leonardo. « J’ai confiance en lui. »

Il se montre ensuite plus critique envers Marc ter Stegen. Le gardien allemand a constamment voulu relancer court, alors que Groningen cherchait justement à presser haut. C’est notamment ainsi que l’Ajax a encaissé le 1-2 en début de seconde période, après une perte de balle de Leonardo dans son propre camp.

« C’est lui qui a l’expérience, mais il a continué à relancer court sans arrêt. L’Ajax n’a tout simplement pas les joueurs capables de se retourner avec un adversaire dans le dos. À un moment donné, en tant que gardien, il faut se dire : on joue long. Mais il a continué à le faire. »