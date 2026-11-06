Rafael Nadal intègre le comité directeur du Real Madrid : sera-t-il président après Florentino Perez ?

Rafa Nadal intégrera le conseil d’administration du Real Madrid après ratification par l’assemblée générale des représentants des membres. « Il contribuera au présent et à l’avenir du club », indique un communiqué du club. « J’ai accueilli cette proposition avec beaucoup d’enthousiasme », écrit l’ancien tennisman. « J’ai très envie d’apprendre et je souhaite apporter ma contribution. »

Comme l’a annoncé le club dans un communiqué, la nomination de l’ancien tennisman comme nouveau membre du conseil d’administration a été proposée. Elle devra ensuite être officiellement ratifiée par l’assemblée générale des représentants des membres. « Nadal est l’une des plus grandes légendes de l’histoire du sport et l’un des sportifs espagnols les plus admirés et les plus connus dans le monde entier », écrit le Real Madrid. « Pour le club et pour tous les supporters du Real Madrid, c’est une immense fierté de pouvoir compter au sein de notre conseil d’administration une personnalité de son envergure, tant sur le plan sportif qu’humain, une référence du sport espagnol et mondial qui, dans le cadre de cette nouvelle responsabilité, contribuera au présent et à l’avenir de notre club. Il représente bien plus que ses succès : son talent, son esprit constant de sacrifice et de progrès, sa capacité à affronter les difficultés, sa compétitivité, son humilité, son respect pour ses adversaires et ses coéquipiers, ainsi que son engagement solidaire, font de lui un exemple sur le terrain comme en dehors. Toutes ces valeurs font partie de l’identité du Real Madrid. Rafael Nadal les a incarnées et défendues tout au long de sa carrière sportive, devenant une référence pour des millions de personnes dans le monde entier. »

Rafael Nadal, supporter de longue date du Real Madrid et membre d’honneur depuis 2011, a accueilli cette proposition avec beaucoup d’enthousiasme : « Je tiens à remercier le président Florentino Pérez et le conseil d’administration de m’avoir proposé d’intégrer le conseil d’administration du Real Madrid. J’ai accueilli cette proposition avec beaucoup d’enthousiasme, une grande envie d’apprendre et le désir d’apporter toute la contribution possible. » Il pourrait également devenir président du club, succédant à Perez lorsque celui-ci aura achevé son mandat.