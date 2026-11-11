Ionut Radu, gardien né en 1987 du Celta Vigo et de l’Inter, était la doublure de Handanovic et a joué lors de Bologne-Inter, un match au cours duquel il a offert à Sansone le ballon du 2-1. L’Inter s’était incliné et l’AC Milan se rapprochait encore du Scudetto 2022. Aujourd’hui, Radu revient sur cet épisode et parle de l’Inter dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. Voici les passages les plus marquants de l’interview.

« Je rêvais de devenir le successeur de Handanovic, je travaillais pour ça. Je n’y suis pas parvenu, mais ce n’est pas la fin du monde. Ce qui me peine, c’est que, lorsque je repense à cette période, je me revois comme un enfant. Je travaillais beaucoup, mais je manquais de rigueur sur les petits détails. Et puis cette erreur est arrivée. Elle a été lourde de conséquences, mais formatrice. »

« Elle m’a complètement changé. Je sais que j’ai déçu des milliers de personnes, mais cette expérience m’a fait grandir. L’erreur du gardien est l’erreur ultime : s’il se trompe, l’équipe encaisse un but. Il faut vivre avec ça et trouver le bon équilibre. Francesco Civetta, le recruteur qui m’a découvert quand j’étais enfant, m’a aidé à me relever. »

« Je suis toujours l’Inter de près, je sais ce que signifie défendre ce but et à quel point la pression est forte. Le club a choisi Pepo ? Il faut alors faire preuve de patience, comprendre ses erreurs et, surtout, se souvenir aussi de toutes les fois où il a réalisé des arrêts importants. Croyez-moi, c’est un gardien de très haut niveau et il le prouvera. »