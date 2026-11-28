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Une performance individuelle historique offre une large victoire au vice-champion de France en difficulté et un cadeau de bienvenue tardif à son nouvel entraîneur.

Il y a des jours où tout réussit. Et d'autres où rien ne va vraiment. À Lens, la saison 2026-2027 a jusqu'ici surtout été faite de journées de la seconde catégorie : après avoir terminé deuxième la saison précédente, le club connaît un parcours très irrégulier en championnat et les Nordistes font figure de passoire en Ligue des champions. Le souvenir le plus marquant reste la désastreuse défaite 1-9 à domicile contre Côme, il y a quelques semaines.

En dehors du terrain, la situation est aussi chaotique que sur la pelouse. Dino Toppmöller a dû partir après moins de trois mois sur fond de querelles internes . Son successeur, Yannick Cahuzac, n'est pas resté 60 jours en poste. Didier Digard est alors arrivé. Il a fait ses débuts en Ligue des champions en milieu de semaine, mais n'a pas pu enrayer la spirale négative au RB Leipzig et est rentré avec une défaite 3-1 .

Samedi non plus, les choses avaient mal commencé pour le Racing Club. À Angers, Amine El Ouazzani a donné l'avantage à deux reprises aux locaux face à Lens (20e, 48e). Entre-temps, Abdallah Sima avait égalisé contre son ancien club (43e).

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Rien ne laissait alors présager que le Sénégalais allait écrire l'histoire de la Ligue 1 en seconde période. Il n'a fallu qu'un peu plus d'un quart d'heure au joueur de 25 ans pour faire passer le score de 1-2 à 5-2. Et quatre touches de balle ont suffi à Sima : une frappe dans le coin opposé pour le 2-2 (64e), un tir à ras de terre pour le 3-2 (70e), une conclusion à bout portant pour le 4-2 (76e), puis une tête pour fixer le score à 5-2 (81e).

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Son quintuplé était ainsi bouclé, le deuxième seulement en Ligue 1 sur les 40 dernières années, selon le fournisseur de données Opta. Le dernier joueur à avoir marqué cinq buts dans un match était le Brésilien Eduardo, qui avait flambé pour Nice contre Guingamp en 2014.

Qu'a dit Abdallah Sima de son exploit ?

« C'est quelque chose d'extraordinaire. Je voulais simplement marquer des buts, mais la façon dont cela s'est passé est extraordinaire. Je m'en souviendrai toujours », a déclaré Sima après son exploit. « Je remercie tout le monde ainsi que ma mère, qui a toujours été là pour moi. J'ai fait signer le ballon par tout le monde et je vais le garder précieusement. Mais c'est un ballon collectif, car c'est uniquement grâce à eux que j'ai marqué ces cinq buts. »

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Avec 17 points en douze matches, Lens présente désormais un bilan équilibré et grimpe dans la première moitié du classement. Sima compte maintenant six buts en sept apparitions.