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Danny Ghosen a révélé dans College Tour de podcast! que Quincy Promes l’avait contacté pour réaliser un documentaire sur sa vie et ses affaires pénales. Le footballeur voulait en outre financer lui-même l’intégralité de la production.

« Il y a quelque temps, j’ai contacté le footballeur Quincy Promes. Je lui ai dit : “Dis, il ne serait pas temps que tu racontes ta version de l’histoire ?” », commence Ghosen dans le podcast. « Promes m’a répondu : “Pas maintenant, pas maintenant. Peut-être une autre fois.” Six mois plus tard, Promes m’a indiqué que son cousin allait me contacter. »

Ghosen raconte qu’il a ensuite rencontré le cousin de Promes. Il est alors apparu que l’ancien international néerlandais souhaitait réaliser un documentaire pour raconter sa version de l’histoire. Il voulait payer lui-même l’intégralité de la production.

« Alors j’ai dit : “Ça va être compliqué” », raconte Ghosen. « Parce que tu devrais renoncer à ton indépendance », ajoute le présentateur Twan Huys. Il demande ensuite à Ghosen s’il a envisagé, ne serait-ce qu’un instant, d’accepter l’offre.

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« Non, bien sûr que non, parce que tu ne peux pas être financé par quelqu’un sur qui tu vas réaliser un documentaire tout en voulant garder un regard critique », répond le journaliste.

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Huys souligne que Promes a aussi été condamné dans des affaires pénales. « C’est pour ça que c’est absolument impossible. Et d’où vient l’argent ? Ça pourrait être de l’argent de la drogue », conclut Ghosen.

En juin 2023, Promes a été condamné à un an et demi de prison pour avoir grièvement blessé son cousin. Lors d’une dispute à une fête à Abcoude, il avait poignardé son cousin à la jambe.

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En février 2024, l’ancien international a de nouveau été condamné à une peine de prison. Cette fois, le tribunal lui a infligé six ans de prison pour son implication dans le trafic de plus de 1 350 kilos de cocaïne via le port d’Anvers.

Les deux condamnations ne sont pas encore définitives. Les appels dans ces deux affaires pénales seront examinés par la cour d’appel d’Amsterdam à partir du 30 novembre 2026.