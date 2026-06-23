Quilindschy Hartman quitte Burnley après une seule saison et s’engage dans un nouveau championnat de premier plan

Selon ESPN, Quilindschy Hartman quitte Burnley pour rejoindre l’Espanyol. L’aventure en Premier League du quintuple international néerlandais se limitera donc à une seule saison.

Arrivé l’an dernier en provenance de Feyenoord contre un chèque de dix millions d’euros, le Néerlandais avait bien commencé avant de voir son temps de jeu chuter brutalement en seconde partie de saison.

Son départ devenait inévitable, d’autant que le club a été relégué en Championship. Le propriétaire américain Alan Pace, qui contrôle aussi bien Burnley qu’Espanyol, devrait faciliter cette transition vers la Liga.

À noter que l’arrière gauche néerlandais était déjà présent en janvier au RCDE Stadium pour soutenir l’Espanyol, un déplacement désormais interprété comme un premier signe d’intérêt concret. Depuis, les contacts entre les clubs se sont intensifiés.

Reste à savoir s’il s’agit d’un transfert définitif ou d’un prêt. Il paraît peu probable que l’Espanyol, qui ne dispose pas d’un budget transfert conséquent, puisse s’acquitter d’une indemnité pour un joueur sous contrat en Angleterre jusqu’en 2029. Burnley a d’ailleurs déjà fait savoir qu’il était prêt à faciliter un départ temporaire de son arrière gauche.

L’ancien pensionnaire de l’Eredivisie avait sans doute envisagé un parcours bien différent. En cours de saison, il a non seulement perdu son statut de titulaire à Burnley, mais aussi ses chances de figurer à nouveau en Oranje.

Récemment, le joueur a même envisagé de changer de sélection pour porter les couleurs de Curaçao, mais ses cinq sélections avec les Oranje lui ont barré la route.