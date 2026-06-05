Quilindschy Hartman a révélé en direct à la télévision les détails de sa rupture avec Robin van Persie

Quilindschy Hartman s'est confié sur sa relation avec l'entraîneur du Feyenoord, Robin van Persie. Dans *De Oranjezomer*, il a expliqué sans détour ce qui a détérioré ses relations avec l'ancien buteur.

Interrogé par Hélène Hendriks sur un éventuel retour à Feyenoord alors qu’il peut quitter Burnley, le latéral gauche a immédiatement écarté cette hypothèse. « Il s’est bien passé quelque chose », a alors commenté Hendriks.

« Oui, c’est vrai. On n’est pas obligé d’être ami avec tout le monde et ça ne me pose aucun problème, mais c’est la première fois dans ma carrière que je ne réussis pas à m’entendre avec quelqu’un », a-t-il reconnu.

La goutte d’eau a été une discussion sur une éventuelle prolongation de contrat. « Je pensais être sur la bonne voie, mais après ma blessure, j’étais tout simplement catastrophique. Je le sais bien. Puis j’ai relevé la tête et j’ai senti la même chose de sa part (Van Persie, ndlr). »

À un moment donné, le défenseur a abordé avec son entraîneur la question de son contrat, qui courait jusqu’à mi-2026. « Il m’a dit : “J’aimerais que tu prolonges.” J’ai été un peu trop franc à ce moment-là, et c’est peut-être une leçon pour moi. »

« Je sors d’une blessure, mon valeur marchande est plus faible si je prolonge maintenant, alors je garde toutes les options ouvertes. Peut-être qu’une opportunité se présentera et que je pourrai saisir une offre que je ne pourrais pas accepter si je prolongeais aujourd’hui », explique le quintuple international néerlandais.

Rutger Castricum lui a alors fait remarquer que ce n’était peut-être pas la remarque la plus avisée. « Non, j’aurais préféré ne pas dire ça », a concédé Hartman. « Mais je pense qu’il vaut toujours mieux être honnête. » Le défenseur a finalement quitté le club de son enfance l’été dernier pour s’engager avec Burnley, où il a disputé 23 matchs cette saison.