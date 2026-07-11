Qui va passer à l'action ? Un ancien grand espoir se retrouve dans une impasse au PSV

L'avenir d'Isaac Babadi demeure incertain. Le milieu de terrain de 21 ans n'est plus intégré au groupe professionnel du PSV et, selon l'Eindhovens Dagblad, il est libre de partir.

Le club s’attend au départ de plusieurs cadres, mais entend aussi se séparer de joueurs désormais considérés comme superflus.

Joël Drommel, Adamo Nagalo et Babadi ne figurent plus dans les plans de Peter Bosz.

Selon le journaliste spécialisé Rik Elfrink, le joueur ne manque pourtant pas de courtisans : « En Autriche et en Suisse, des clubs aux ambitions européennes manifestent un intérêt concret, tandis que plusieurs formations néerlandaises le suivent également. »

« Au cours du mois de juillet, Babadi devrait faire son choix, et le PSV est prêt à faciliter la transaction sur le plan financier », a écrit le journaliste.

L’ancien prodige de Nimègue, toujours sous contrat jusqu’en 2028 et estimé à 1,5 million d’euros par Transfermarkt, ne participe déjà plus à la préparation de l’équipe première.

Au total, il compte 35 apparitions officielles avec l’équipe première, pour trois buts marqués et une passe décisive.