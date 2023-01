Qui est Samuel Goethals, l'entraîneur de Pays de Cassel qui défie le PSG en Coupe de France ?

Samuel Goethals est l'entraîneur de l'US Pays de Cassel qui affronte le PSG en Coupe de France. GOAL vous brosse le portrait de ce coach.

Ce lundi 23 janvier 2023, l'US Pays Cassel affronte le PSG à l'occasion des seizièmes de finale de la Coupe de France 2022-2023. Une rencontre qui sera jouée au stade Bollaert-Delelis à Lens.

Évoluant en Régional 1, la sixième division française, l'US Pays de Cassel est entraîné par Samuel Goethals, grand artisan du beau parcours de l'équipe flandrienne en Coupe de France. Avant la rencontre entre l'US Pays de Cassel et le PSG, GOAL vous présente cet entraîneur.

Samuel Goethals a-t-il un lien de parenté avec Raymond Goethals ?

Samuel Goethals est né le 12 novembre 1988 à Armentières (Nord). Il est Français et bien qu'ayant des origines belges, il n'a aucun lien de parenté avec Raymond Goethals, le célèbre entraîneur belge qui a permis à l'OM de remporter la Ligue des champions en 1993.

Agé de 34 ans, Samuel Goethals est marié à Hélène et à deux enfants, deux garçons de six et huit ans.

Quel est le métier de Samuel Goethals ?

Samuel Goethals est éducateur territorial à mi-temps à la mairie d'Herlies (Nord). Quand il ne travaille pas à la marie, il entraîne l'équipe de l'US Pays de Cassel.

Samuel Goethals a-t-il été footballeur professionnel ?

La réponse est non. Samuel Goethals a effectué toute sa carrière de joueur chez les amateurs. Défenseur (1,83m, 78 kilos), Goethals a joué à la JA Armentières de 2000 à 2012 puis à l'Olympique Marcquois de 2012 à 2017.

Depuis quand Samuel Goethals est l'entraîneur de l'US Pays de Cassel ?

Samuel Goethals est l'entraîneur de l'US Pays de Cassel depuis le 1er juillet 2022.

Il a commencé sa carrière d'entraîneur en 2017 en prenant en charge l'équipe réserve de l'Olympique Marcquois et ce, jusqu'en 2019. Il a entraîné par la suite le KSK Ronse Renaix en deuxième division amateur belge de 2019 à 2021 puis les moins de 18 ans de la RU Saint-Gilloise, toujours en Belgique, de 2021 à 2022.

Quel entraîneur est Samuel Goethals ?

« On a un projet de jeu bien défini, auquel les joueurs ont bien adhéré. C'est l'une des forces qui nous ont permis d'en être là aujourd'hui. On essaie d'entreprendre, d'avoir le ballon, de se créer le maximum d'occasions et d'en concéder le moins possible », a confié Samuel Goethals à la FFF.

C'est un entraîneur très rigoureux et très discipliné comme l'a confié un de ses joueurs, Ayrance Leganase, à La Voix du Nord : « Il est à cheval sur tout, pas uniquement sur la tactique mais aussi sur les horaires, l'intensité qu'on va mettre dans la séance, il regarde notre comportement, la manière dont on rentre sur le terrain, etc. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup des comme lui. »