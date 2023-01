Qui est le joueur de football le plus cher de la planète ?

Le CIES a dévoilé ce jeudi le nouveau classement des joueurs les plus chers de la planète football.

Alors que les cracks du football mondial arrivent en masse et que la nouvelle génération semble très prometteuse, les prix des transferts augmentent eux aussi en flèche tant la course à la plus grosse pépite fait rage entre les plus grands clubs européens. Si pour l’heure aucun transfert n’a battu les 222 millions d’euros dépensés par le Paris Saint-Germain pour s’offrir Neymar en 2017, il devient de plus en plus fréquent de voir des transferts s’approcher voire dépasser les 100 millions d’euros. L’été dernier, Antony avait coûté la coquette somme de 95 millions à Manchester United, tandis que les deux Français Wesley Fofana et Aurélien Tchouaméni avaient respectivement rejoint Chelsea et le Real Madrid pour 80 millions d’euros.

Bellingham joueur le plus cher du monde

Mais alors, qui sont les joueurs les plus chers de la planète ? En prenant en compte différents critères tels que l’âge, le potentiel, les performances, la durée du contrat, le championnat, l’observatoire du football CIES a établi un nouveau classement des joueurs les plus chers du monde. Sans grande surprise, on retrouve Jude Bellingham en tête avec un prix estimé à environ 208 millions d’euros, suivi de près par un autre Anglais Phil Foden (200M€), alors que Kylian Mbappé complète le podium avec une valeur d’environ 191 millions d’euros. Viennent ensuite Vinicius (190M€) et Erling Haaland (175M€) pour compléter le top 5. Il faut descendre jusqu’à la neuvième place pour trouver trace d’un défenseur avec la révélation de la dernière Coupe du monde Josko Gvardiol, valorisé à environ 126 millions d’euros.