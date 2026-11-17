Partager Suivez GOAL sur Google

À l’affût des talents d’aujourd’hui et de demain, Gerry Cardinale, patron de RedBird et propriétaire de l’AC Milan, a reconnu que le club serait en première ligne lors du mercato de janvier.

Publicité

L’objectif est de renforcer l’effectif à la disposition de Ruben Amorim en recrutant un défenseur central (Inacio du Sporting Lisbonne est le premier choix), un milieu excentré et un attaquant, qui prendra selon toute vraisemblance la place de Camarda, sur le départ (Tresoldi de Bruges est le rêve coûteux, Endrick du Real Madrid l’autre piste ambitieuse).

Pas seulement des grands noms ni des joueurs confirmés : les radars de l’AC Milan ont aussi capté des signaux intéressants en Espagne, en Segunda División, du côté du Real Oviedo. C’est grâce à Enzo Perez, milieu offensif ou ailier espagnol né en 2008, qui a marqué une fois en 12 matches de championnat, lors du très attendu derby contre le Sporting Gijon.

Après des débuts timides, toujours sur le banc au coup d’envoi, il joue désormais régulièrement. Il a débuté les cinq derniers matches comme titulaire et disputé les trois derniers en intégralité, soit 90 minutes à chaque fois (il a manqué le match de championnat du week-end contre Girona parce qu’il est avec l’Espagne des moins de 19 ans).

Sa saison est en pleine progression : un but, trois passes décisives et le sentiment qu’il participe à presque toutes les actions offensives les plus dangereuses du Real Oviedo. Le club lui a fait signer son premier contrat professionnel en juillet dernier, jusqu’en juin 2029. Sa clause libératoire était de 5,5 millions d’euros jusqu’au 9 novembre ; il faut désormais beaucoup plus pour le faire quitter l’Espagne.

Publicité Publicité

Et Oviedo, qu’il considère comme chez lui. Enzo Perez est né à Oviedo, soutient le club depuis toujours et a grandi dans son centre de formation, depuis l’époque du futsal. Il sait qu’il devra tôt ou tard prendre son envol, mais, pour l’heure, il ne pense qu’à son équipe actuelle. Il veut la ramener en Liga, avec l’aide de Raul, qui a pris les rênes de l’Oviedo le 9 novembre dernier.

Comme le rapporte Matteo Moretto, l’AC Milan, comme indiqué, suit Perez et pourrait tenter sa chance dès janvier : l’Oviedo voudrait le conserver, mais pourrait aussi le céder lors du mercato hivernal en cas de bonne offre. Les grands clubs d’Espagne et d’Europe s’intéressent à lui : ces dernières semaines, plusieurs clubs l’ont suivi, dont Chelsea, qui s’est rendu à Oviedo pour observer le jeune talent de près. Le club espagnol envisage de multiplier sa clause libératoire par dix, afin de ne pas être pris au dépourvu.