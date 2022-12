Qui est Eliesse Ben Seghir, le jeune double buteur de Monaco à Auxerre ?

Ce mercredi, Eliesse Ben Seghir (17 ans) a inscrit un doublé et offert la victoire à Monaco sur le fil à Auxerre.

Ce mercredi, Eliesse Ben Seghir a écrit l’une des plus belles pages du livre de la saison 2022-2023 de Ligue 1. Avec un doublé, dont un deuxième but d’une frappe du droit sublime, le jeune milieu offensif (17 ans) a offert une victoire précieuse à l’AS Monaco, qui s’empare provisoirement de la 5ème place. Mais qui est cette nouvelle pépite, la plus jeune à inscrire un doublé pour ses débuts en Ligue 1 depuis 50 ans ?

Son deuxième match en professionnel

Natif de Saint-Tropez, ce jeune talent a rejoint les rangs monégasques en 2020 à l’âge de 15 ans. Après y avoir suivi toute sa formation, Ben Seghir a disputé ses premières minutes en professionnel le 3 novembre face à l’Étoile Rouge de Belgrade en Ligue Europa (4-1).

International u17 français, il fait partie d'une nouvelle génération française très prometteuse aux côtés de Désiré Doué (Rennes), Mathys Tel (Rennes puis Bayern) ou encore Ilyes Housni (Paris). Après son premier match, il avait manifesté sa joie et son envie de continuer à jouer, avec un rêve bien précis à réaliser...

Son frère joue à l’OM

Celui d’affronter son frère ! Salim Ben Seghir, de deux ans son aîné, n’a pas suivi dans le même parcours. Car s’il est resté dans le sud de l’hexagone, c’est à Nice qu’il a fait ses premiers pas dans le monde professionnel avant de rejoindre l’Olympique de Marseille en 2021. Devenu le deuxième plus jeune joueur à inscrire un doublé pour l’ASM en Ligue 1 (derrière... Thierry Henry), Eliesse Ben Seghir pourrait bien devenir le nouveau joyaux de Monaco.