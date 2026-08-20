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imago-sport-1081151636.jpgPro Shots
Rian Rosendaal

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Quels noms débuteront pour le FC Twente dans ce choc européen ?

Twente vs Qarabag FK
Twente
Qarabag FK
Ligue Conférence, Qualification

Le FC Twente affronte le FK Qarabag jeudi soir en barrages de la Ligue Conférence. John van den Brom devrait miser sur les noms habituels, selon Voetbalzone. Cette rencontre européenne à la Grolsch Veste débutera à 20h00 et sera diffusée en direct sur ESPN 1. 

Lars Unnerstall conserve sa place dans les buts chez les Tukkers. La défense du FC Twente sera composée, de droite à gauche, de Bart van Rooij, Robin Pröpper, Ruud Nijstad et Aske Adelgaard.

Ramiz Zerrouki devra assurer l’équilibre au milieu de terrain, avec Daouda Weidmann à ses côtés. Le Français réalise un solide début de saison, avec deux buts et deux passes décisives en quatre matches. 

Marko Pjaca, Daan Rots et Sondre Ørjasæter seront les éléments les plus offensifs du milieu de terrain de Twente. Wout Weghorst occupera jeudi soir le poste d’avant-centre à la Grolsch Veste.

Le FC Twente a fait le plein de confiance dimanche dernier avec une victoire 3-1 à domicile contre le PEC Zwolle. Qarabag s’est imposé un jour plus tard sur le même score face à Samaxi lors du premier match de la saison.

Ligue Conférence, Qualification
Twente crest
Twente
TWE
Qarabag FK crest
Qarabag FK
QRB

Composition probable du FC Twente : Unnerstall ; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Adelgaard ; Zerrouki, Weidmann ; Pjaca, Rots, Ørjasæter ; Weghorst.

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