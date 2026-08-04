Wouter Goes reste fidèle à l’AZ. Le club d’Alkmaar a annoncé via ses canaux officiels que le défenseur central a prolongé son contrat de deux ans et est désormais lié jusqu’à la mi-2030.

Goes a quitté en 2016 le centre de formation de l’Ajax pour rejoindre celui de l’AZ, un choix qu’il ne doit pas regretter. Le stoppeur est devenu un élément incontournable à l’AFAS Stadion.

Désormais âgé de 22 ans, l’Amstellodamois a fait ses débuts avec l’équipe première de l’AZ au début de l’année 2023 et est depuis devenu indéboulonnable en défense.

Goes compte déjà 125 matches avec l’équipe première de l’AZ. L’entraîneur Leeroy Echteld avait d’ailleurs laissé entendre dimanche qu’une bonne nouvelle était en route. « Goes est, si tout va bien, très avancé dans les négociations pour rester au club. »

On s’attend à ce que Peer Koopmeiners prolonge lui aussi son aventure. Le milieu de terrain, qui faisait encore l’objet d’un intérêt concret du Club Bruges, est actuellement sous contrat jusqu’à la mi-2028.

Par ailleurs, le partenaire de Goes dans l’axe, Alexandre Penetra, a déjà quitté l’AFAS Stadion. Le Portugais a été prêté au club turc de Çorum FK, qui a également obtenu une option d’achat.