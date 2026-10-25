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Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Quelques heures avant le coup d'envoi : une décision bouleverse les plans d'Al-Nassr et d'Al-Wasl

Al Nasr FC vs Al-Wasl
Al Nasr FC
Al-Wasl
AFC Champions League Elite
Saudi Pro League
Arabie saoudite
Émirats arabes unis

Gil ouvre la porte aux interrogations

La Confédération asiatique de football a annoncé le report du match entre Al-Nassr d'Arabie saoudite et Al-Wasl des Émirats arabes unis, qui devait se tenir demain lundi au stade de l'université du Roi Saoud à Riyad, dans le cadre de la phase de championnat de la zone Ouest de la Ligue des champions d'Asie de l'élite, précisant qu'une nouvelle date pour cette rencontre sera fixée ultérieurement.

La Confédération asiatique a indiqué, dans un communiqué officiel, qu'elle annoncerait la nouvelle date du match ainsi que son horaire de coup d'envoi en temps voulu, sans révéler les raisons du report ni fixer de date alternative pour l'instant.

Ce report intervient alors que les deux équipes cherchent à améliorer leurs résultats dans la phase de championnat. Al-Nassr occupe la huitième place avec 3 points, après avoir entamé son parcours par une victoire lors d'un match, avant de subir une lourde défaite face à Al-Aïn des Émirats arabes unis sur le score de quatre buts à zéro.

De son côté, Al-Wasl connaît un début difficile, occupant la 14e place sans le moindre point, après ses défaites face à Al-Qadsiah et Al-Ahli lors des deux premières journées de la compétition.

Selon le règlement de la compétition, les huit premiers clubs des zones Ouest et Est se qualifient pour les huitièmes de finale, avant que la compétition ne se poursuive sous forme de phase à élimination directe pour désigner le champion du continent.

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L'Arabie saoudite doit accueillir les phases finales de la compétition, des quarts de finale jusqu'à la finale, sous forme de tournoi regroupé, du 23 avril au 1er mai 2027.

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