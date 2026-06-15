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Spain Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Quelle sera la position de Yamal ? Une surprise dans la première composition de l'Espagne pour la Coupe du monde

Espagne vs Cabo Verde
Espagne
Cabo Verde
Coupe du monde
L. Yamal
L. de la Fuente
Espagne
Cap-Vert
É.-U.

De la Fuente choisit de relever le défi

Luis de la Fuente, le sélectionneur de l’équipe d’Espagne, a annoncé le onze de départ de la Roja pour affronter le Cap-Vert ce lundi soir, lors de la première journée du groupe 8 des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Comme prévu, De la Fuente laisse Lamine Yamal sur le banc, ce dernier revenant d'une blessure qui l'avait écarté des dernières sorties du FC Barcelone en fin de saison dernière.

La surprise vient de la titularisation de Gavi sur l’aile gauche, le sélectionneur lui préférant à Dani Olmo et Alex Baena, même si le jeune joueur a déjà occupé ce rôle avec Barcelone.

Enfin, Unai Simón a été préféré à Juan García et David Raya pour garder les cages des Matadors.

Voici le onze de départ complet :

Coupe du monde
Espagne crest
Espagne
ESP
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV

Gardien : Unai Simón.

Défense : Yurente, Kobarsy, Laporte, Kokoria.

Milieu de terrain : Rodri, Pedri, Fabián Ruiz.

Attaque : Gavi, Ferran Torres et Oyarzabal.

Sur le banc : Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz, le trio récemment revenu de blessure, ainsi que Raya, Juan García, Éric García, Pedri, Porro, Grimaldo, Zubimendi, Mikel Merino, Baena, Olmo, Yeremi Pino et Borja Iglesias.

L’Espagne et le Cap-Vert figurent dans le groupe H, en compagnie de l’Arabie saoudite et de l’Uruguay.



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