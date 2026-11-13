Quelle est la vérité sur l'absence de Cristiano Ronaldo à la Supercoupe d'Arabie saoudite ?

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Des rapports télévisés ont révélé la vérité sur l'absence du Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, de la Supercoupe d'Arabie saoudite accueillie par l'État du Koweït au cours de la période à venir.

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Des rapports de presse avaient évoqué la non-participation de Ronaldo avec Al-Nassr à la Supercoupe d'Arabie saoudite, ce qui avait suscité la colère du public koweïtien, qui espérait l'y voir.

Cependant, le journaliste saoudien Turki Al-Ajma a démenti ces informations lors de déclarations dans l'émission « Al-Mansa » sur les chaînes « Thmanyah », diffuseuses du championnat saoudien.

Al-Ajma a déclaré à ce sujet : « Certains comptes d'information au Koweït ont affirmé que Ronaldo ne participerait pas à la Supercoupe d'Arabie saoudite, mais les informations dont nous disposons jusqu'à présent indiquent qu'il sera avec Al-Nassr au Koweït. »

Et d'ajouter : « Ronaldo est enthousiaste à l'idée d'être au Koweït, car il l'a déjà visité auparavant et souhaite revoir son public. Certaines informations évoquent également l'organisation par Al-Nassr d'un stage de deux ou trois jours avant le début de la compétition afin de rencontrer les supporters. »

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Il a conclu : « Par conséquent, toutes les informations affirmant que Ronaldo ne sera pas présent à la Supercoupe d'Arabie saoudite sont fausses. Il participera et il en est enthousiaste, et la compétition sera dans sa meilleure version. »

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La Supercoupe d'Arabie saoudite se déroulera au Koweït entre le 19 et le 23 décembre prochain, avec la participation de 4 clubs : Al-Nassr, Al-Kholood, Al-Ahli et Al-Qadsiah.

La compétition débutera le 19 décembre lorsque Al-Ahli affrontera Al-Qadsiah en demi-finale, un jour avant l'autre rencontre entre Al-Nassr et Al-Kholood. Les vainqueurs des deux matchs se retrouveront ensuite en finale, le 23 du même mois.

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La compétition sera marquée par l'absence du club d'Al-Hilal, bien qu'il ait remporté la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées la saison dernière, en raison de la sanction qui lui a été infligée pour son retrait de la Supercoupe d'Arabie saoudite lors de sa dernière édition.

Il est à noter que c'est la première fois que la Supercoupe d'Arabie saoudite se déroule au Koweït, après avoir été organisée 3 fois dans la capitale britannique Londres, une fois dans la capitale émiratie Abou Dabi, et une autre fois à Hong Kong.

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Al-Hilal est considéré comme l'équipe la plus titrée de la Supercoupe d'Arabie saoudite de toute l'histoire, avec 5 titres, remportés en 2015, 2018, 2021, 2023 et 2024.

En revanche, Al-Ahli et Al-Nassr ont tous deux réussi à remporter le titre à deux reprises, « Al-Alami » l'ayant décroché en 2019 et 2020, tandis qu'« Al-Raqi » est le détenteur du titre de la dernière édition en 2025, en plus de l'édition 2016.

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Par ailleurs, 3 clubs ont remporté la Supercoupe d'Arabie saoudite une seule fois au cours de leur histoire : Al-Ittihad en 2022, Al-Fateh en 2013 et Al-Shabab en 2014.

Il est à rappeler que Cristiano Ronaldo affiche des performances remarquables avec l'équipe d'Al-Nassr durant la saison en cours, ayant disputé 12 matchs toutes compétitions confondues, au cours desquels il a réussi à inscrire 9 buts, mais sans délivrer aucune passe décisive.