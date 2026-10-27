Guti, l'ancienne star du Real Madrid, a suscité la polémique en mettant en doute, sur un ton ironique, le sacre de l'Anglais Harry Kane au Ballon d'Or 2026, estimant que sa victoire était jouée d'avance, dans des déclarations qui ont reflété son scepticisme quant au résultat, alors que les préférences divergent en Espagne concernant l'identité du lauréat de la plus prestigieuse récompense individuelle du football.

Guti a affirmé, lors de son passage dans l'émission « El Chiringuito de Jugones », que l'attribution de la distinction à un habitant de Londres constituait une coïncidence pour le moins douteuse, laissant entendre que le sacre de l'attaquant de l'équipe d'Angleterre était planifié depuis le début.

L'ancienne star du Real Madrid a ajouté, avec ironie : « Le Ballon d'Or est allé à Londres, et c'est un habitant de Londres qui l'a remporté. Quelle coïncidence, n'est-ce pas ? Une vraie coïncidence ! C'était écrit depuis le début, c'est certain. »

Guti ne s'est pas arrêté au fait de douter des circonstances du sacre, mais a également souligné que les expressions du visage de Kane au moment de l'annonce de sa victoire reflétaient, selon lui, le fait qu'il ne s'attendait pas à obtenir la récompense, expliquant que le joueur anglais pensait que Lamine Yamal et Kylian Mbappé le devanceraient dans la course.

Les déclarations de Guti interviennent dans un contexte de réactions contrastées concernant l'identité du lauréat du Ballon d'Or, une partie des observateurs en Espagne ayant préféré voir sacré l'un des joueurs ayant remporté la Coupe du monde durant l'été, tandis que certains supporters du Real Madrid espéraient que Mbappé remporte la récompense, à la place de l'attaquant anglais.