Quel rapport avec Mbappé ? Araujo pulvérise un record en Premier League

Le défenseur uruguayen Ronald Araujo, élu homme du match lors de la rencontre de son club Liverpool face à Brighton, continue de gagner le cœur des supporters d'Anfield, jour après jour.

En l'espace de quelques semaines, Araujo, prêté par le Barça, est devenu l'un des piliers essentiels de l'équipe de l'entraîneur Andoni Iraola, et l'un des héros dont les prestations font l'admiration des supporters dans les tribunes.

Le journal Sport, citant la plateforme Winna, a rapporté qu'Araujo avait battu le record du joueur le plus rapide de Premier League cette saison, après avoir atteint une vitesse de 36,3 kilomètres par heure.

Pour information, cette vitesse est la même que celle enregistrée par les joueurs les plus rapides de la Liga lors de la saison 2026-2027, parmi lesquels Kylian Mbappé, Andrei Ratiu, Kiki Fernández, Facundo Buonanotte et Alejandro Catena.

Lors du match face à Brighton, Araujo a été applaudi par les supporters, et plus précisément sur l'une des actions où il s'est jeté de toutes ses forces pour défendre la cage de son équipe et déjouer une attaque dangereuse de l'adversaire, au point de se jeter au sol en utilisant sa tête pour tenter d'éloigner le ballon. Cette scène s'est largement propagée sur les réseaux sociaux.

En outre, Araujo a remporté tous les duels qu'il a disputés à Anfield, avec un taux de réussite de 100 %, après avoir remporté les cinq duels qu'il a disputés sur 5.

Il s'est également classé deuxième derrière le capitaine de l'équipe, Virgil van Dijk, en termes de contributions défensives, avec un total de 11 contributions.

Andoni Iraola a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match : « Il apporte beaucoup à l'équipe. Je pense que nous prenons tous du plaisir à regarder Ronald se battre sur le terrain. »

Et d'ajouter : « Il est très bon dans les duels. Même sur le premier but, je crois qu'il a remporté deux duels consécutifs et qu'il est allé jusqu'à la ligne. Sa passe n'a pas été décisive, mais elle aurait pu l'être. »

Le trophée d'homme du match remporté par Araujo a également ajouté une nouvelle performance à son palmarès avec Liverpool cette saison. Le défenseur uruguayen est en effet devenu le premier joueur de l'équipe à recevoir ce trophée à plus d'une reprise au cours de la saison actuelle.