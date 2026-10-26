Quel rapport avec Cubarsi ? Une réalité historique qui éloigne Yamal du Ballon d'Or

À quelques heures de la révélation du lauréat du Ballon d'Or 2026, un signe marquant est apparu au sein du Barça, susceptible de donner des indications sur les chances de Lamine Yamal de remporter la plus prestigieuse des distinctions individuelles dans le monde du football, après la confirmation de l'absence de l'un de ses coéquipiers lors de la cérémonie attendue dans la capitale britannique, Londres.

L'émission « El Partidazo de COPE », présentée par Juanma Castaño sur la radio espagnole COPE, a révélé que Pau Cubarsí, défenseur du Barça et candidat au Ballon d'Or, ne se rendra pas à Londres pour assister à la cérémonie.









Selon la journaliste Helena Condis, Cubarsí a besoin de repos et de prendre ses distances avec l'effervescence ambiante, après avoir terminé le Clasico face au Real Madrid en souffrant d'une légère fièvre.

L'absence du défenseur espagnol survient à un moment important, lui qui figurait parmi les principaux candidats au Trophée Kopa, décerné au meilleur jeune joueur du monde, ce qui tourne les regards vers son coéquipier Lamine Yamal, qui apparaît comme le favori pour remporter la récompense selon les pronostics qui circulent.

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Le paradoxe réside dans le fait que le lauréat du Trophée Kopa n'a jamais remporté le Ballon d'Or la même année, aucun joueur n'ayant réuni les deux distinctions lors d'une même édition de la cérémonie.

Et bien que l'organisation ait confirmé qu'il n'existe aucune règle écrite empêchant un joueur de remporter les deux récompenses ensemble, l'histoire n'a jamais vu ce scénario se concrétiser jusqu'à présent, ce qui ajoute une dimension particulière à l'attente du résultat de la course au Ballon d'Or cette année.

Par conséquent, la victoire de Yamal au Trophée Kopa le placerait devant l'occasion de briser ce précédent historique, s'il parvient également à décrocher le Ballon d'Or, ce qui fait de l'annonce des lauréats des deux récompenses un centre d'intérêt supplémentaire pour les supporters du Barça.

À l'approche du moment de l'annonce officielle, l'absence de Cubarsí reste un développement marquant qui ne révèle pas à lui seul l'identité du lauréat du Trophée Kopa, mais qui ouvre la porte à l'attente de savoir si Yamal se contentera de la récompense dédiée au meilleur jeune joueur, ou s'il réalisera la grande surprise en la cumulant avec le Ballon d'Or, mettant ainsi fin à un précédent historique qui perdure depuis la création des deux distinctions.