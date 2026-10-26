Manchester City continue de dominer le classement de la Premier League anglaise, malgré son récent faux pas face à Aston Villa.

Manchester City tente de s'éloigner du bruit extérieur lié à sa mise en cause pour 114 infractions aux règles du fair-play financier de la Premier League, mais l'entraîneur Enzo Maresca ne se contente pas de regarder le présent : il a d'ores et déjà commencé à étudier l'avenir.

Le journal Sport, citant des informations en provenance d'Angleterre, a rapporté que Manchester City a décidé de relancer son intérêt pour le recrutement de Malo Gusto, le joueur de Chelsea.

L'entraîneur italien avait déjà supervisé l'entraînement de Gusto durant son passage à Stamford Bridge il y a quelques mois, et il est prêt à se rasseoir à la table des négociations.

Bien que Manchester City attende le prononcé d'une sanction qui pourrait l'affecter financièrement, et qui pourrait même aller jusqu'à lui interdire de recruter de nouveaux joueurs, la direction sportive du club poursuit malgré tout son travail en toute tranquillité, comme si de rien n'était.

Dans ce contexte, Manchester City devrait boucler un nouveau transfert au coût élevé au cours du mois de janvier prochain. Selon les informations publiées par le site TEAMtalk, Manchester City devrait se positionner lors du prochain mercato hivernal pour recruter Gusto.

Manchester City espère que Chelsea revoira ses exigences financières à la baisse en janvier prochain, après avoir adopté une position plus ferme lors des négociations qui ont eu lieu entre les deux clubs durant le dernier mercato estival.

Chelsea n'avait pas demandé moins de 83 millions d'euros (70 millions de livres sterling) il y a quelques mois pour se séparer du joueur de 23 ans.

Le club londonien avait fixé le même montant pour se séparer du joueur, formé à l'académie de l'Olympique Lyonnais, avant de s'imposer en Premier League au terme de 3 années passées avec Chelsea.

Pour donner une idée de l'ampleur de ce montant, Achraf Hakimi reste à ce jour l'arrière droit le plus cher au monde, après avoir rejoint le Paris Saint-Germain en 2020 pour 68 millions d'euros.

Bien que des rapports anglais confirment que les exigences financières de Chelsea pour se séparer de Malo Gusto ont diminué à l'heure actuelle, la situation de Manchester City soulève des questions sous divers aspects.

Le club mancunien pourrait se précipiter pour conclure de nouveaux recrutements avant le prononcé d'une sanction définitive à son encontre, ce qui pourrait inciter les autres clubs à fixer des prix élevés pour leurs joueurs, profitant de leur connaissance du besoin de Manchester City de boucler ses transferts avant l'entrée en vigueur de toute sanction.