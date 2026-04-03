Le match opposant Al-Nasr à Al-Najma a donné lieu à un moment controversé à la fin de la première mi-temps, lors de la rencontre qui s'est déroulée ce vendredi dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen.

La première mi-temps s'est terminée sur une avance de « l'Al-Nasr » grâce à deux buts inscrits par Abdullah Al-Hamdan à la 45e+8 et Sadio Mané à la 45e+9, contre un seul but pour Al-Najma, marqué par Rakan Rajeh Al-Talehi à la 44e.

Le Portugais Jorge Jesus, entraîneur d'Al-Nassr, s'est directement dirigé vers Mohammed Al-Aql, joueur d'Al-Najma, et s'est engagé avec lui dans une discussion animée et une vive dispute.

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D'après ce qui a été observé, Jesus n'a pas attendu longtemps après le coup de sifflet de la mi-temps, mais s'est immédiatement dirigé vers Al-Aql et s'est engagé avec lui dans une discussion animée, dans une scène qui a attiré l'attention des spectateurs et des caméras dans le tunnel ou la zone de repos.

Cette altercation s'inscrit dans le contexte d'un match important et reflète la tension naturelle qui règne lors de ces grandes rencontres du championnat saoudien, qu'il s'agisse de donner des consignes techniques, de discuter des décisions arbitrales ou de questions tactiques brûlantes.