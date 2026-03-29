Que l'Inter remporte le titre ou non, pour le bookmaker, l'avenir de Chivu est assuré à 1,40

La lutte pour le titre s'est relancée, tout comme le débat sur le maintien de Christian Chivu, qui semblait inévitable il y a encore quelques semaines, avant que la défaite lors du derby et les matchs nuls de l'Inter contre l'Atalanta et la Fiorentina ne remettent Naples et Milan dans la course. L'avenir de l'entraîneur roumain dépend d'un titre qui semblait déjà acquis mais qui reste à conquérir sur le terrain. Des doutes qui ne trouvent toutefois pas de terrain fertile chez les bookmakers, où le maintien de l'ancien défenseur sur le banc de l'Inter est coté à 1,40 chez Sisal. Mais dans les cotes plane encore, à 7,50, le « spectre » de Cesc Fabregas, très proche de l'Inter l'été dernier et encore plus en vue après la grande saison de son équipe de Côme. Chivu a toutefois le sourire aux lèvres face au tableau du championnat, où les Nerazzurri restent en tête à 1,17 sur Planetwin365.





En revanche, aucun doute, ni parmi les analystes de paris ni ailleurs, quant au maintien de Massimiliano Allegri chez les Rossoneri, proposé à 1,05. L’entraîneur de Livourne a su ramener le Milan dans la course au titre, et c’est déjà un succès. Si le coup venait à se faire aux dépens des « cousins », ce serait tant mieux. Une hypothèse qui, en cote, rapporte 8,50. La même cote est indiquée pour le maintien des champions d'Italie de Naples, où la présence d'Antonio Conte reste un casse-tête entre conférences de presse et déclarations polémiques. Les bookmakers sont toutefois convaincus que, comme l'année dernière, il restera finalement en poste et le voient encore sur le banc napolitain à 1,25. L'alternative, à 12,00 fois la mise, est Roberto De Zerbi, tout juste après sa rupture avec l'Olympique de Marseille.



