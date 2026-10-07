Que cherche à construire Xabi Alonso à Chelsea ?

Xabi Alonso a connu des débuts mitigés à Chelsea depuis sa nomination cet été. À l’approche de la première trêve internationale de la saison, l’échantillon reste réduit avec cinq matches de Premier League : deux victoires, un nul et deux défaites. Malgré cela, une tendance commence déjà à se dégager.

Chelsea présente déjà un visage nettement différent, mais sa défense, son milieu et son attaque évoluent à des rythmes très différents. Il y a beaucoup d’éléments positifs. Chelsea a marqué des buts, s’est créé des occasions et a submergé ses adversaires grâce à son talent offensif, avec aussi des aperçus de ce football fluide et positionnel qui rendait la nomination d’Alonso si séduisante. Mais une réalité plus inconfortable devient également de plus en plus difficile à ignorer.

Chelsea a encaissé 12 buts, soit le total le plus élevé du championnat, même en ayant disputé un match de plus que la plupart des équipes, et recherche toujours son premier clean sheet. La défaite 3-0 à Brentford a mis en lumière des problèmes qu’Alonso doit régler avant la réception de Bournemouth le 10 octobre.

La défense : le problème va au-delà de l’arrière-garde à trois

Chelsea a recruté Maxence Lacroix et Emiliano Martínez pour apporter de la qualité derrière, mais les buts encaissés renvoient à un problème tactique plus large plutôt qu’à une question de personnel. L’identité d’Alonso repose sur le système à trois défenseurs qu’il a utilisé pour remporter la Bundesliga sans défaite avec le Bayer Leverkusen, il n’est donc pas surprenant qu’il ait tenté de l’installer ici. Pourtant, il a aussi alterné entre une défense à trois et une défense à quatre selon l’adversaire et le scénario du match.

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Chelsea occupe le 11e rang en matière de possession, avec 47,5 % sur ces cinq rencontres. Cela en surprendrait plus d’un, étant donné qu’Alonso avait été présenté à son arrivée comme un entraîneur adepte d’un football de possession. Sans le ballon, les adversaires ont eu le temps et l’espace pour repousser Chelsea très bas pendant de longues séquences et exploiter les brèches d’une structure défensive loin d’être hermétique.

Les équipes de Premier League ont la qualité technique pour punir même les meilleures équipes, et la coordination de Chelsea sans ballon a permis beaucoup trop d’entrées dans la surface. Alonso aime que son trio offensif reste resserré et prêt à partir en contre quand Chelsea n’a pas le ballon, formant souvent un 5-2-3 plutôt qu’un 5-4-1 à plat. C’est une organisation très risquée qui a permis aux adversaires de créer des supériorités sur les côtés face aux pistons et aux défenseurs centraux excentrés de Chelsea.

Le milieu : un manque d’options de qualité

Vendre Enzo Fernández et Andrey Santos cet été pour un montant pouvant atteindre 175 M£ a été une excellente opération pour les comptes. Mais Chelsea n’a pas réussi à recruter de remplaçant avant la fin du mercato, des informations suggérant qu’un transfert de Lamine Camara, de Monaco, avait capoté, ce qui a transformé un point fort en faiblesse.

Les blessures ont aggravé la situation. Moisés Caicedo n’a joué que 14 minutes sur l’ensemble de la saison en raison d’un problème au mollet, si bien qu’Alonso s’est appuyé sur Jordan Henderson, Valentín Barco et Roméo Lavia, avec des passages occasionnels des latéraux de métier Reece James et Malo Gusto. Le problème n’est pas seulement un manque de nombre, mais un manque de maîtrise. Alonso a besoin de milieux capables de faire progresser le ballon, de résister à la pression et de protéger la défense lorsque la possession est perdue.

Son modèle de jeu repose sur le contrôle de la possession et de l’espace, donc être handicapé aussi tôt dans son mandat doit être frustrant, et il est compréhensible que la cohésion qu’il exige dans l’entrejeu ne soit pas encore au rendez-vous. La saison est longue, toutefois. Caicedo se rapproche d’un retour et Chelsea devrait explorer des options au milieu en janvier, si bien que le tableau pourrait être très différent d’ici la fin de la saison.

L’attaque : le trio JP Morgan a été un régal à voir

Chelsea a recruté Morgan Rogers en provenance d’Aston Villa cet été pour compléter Cole Palmer et João Pedro, et il a immédiatement répondu présent avec 3 buts et 1 passe décisive en cinq matches.

Le trio a été la plus grande satisfaction, en étant impliqué sur huit des 10 buts de Chelsea en championnat et sur six de ses neuf passes décisives. Rogers est le joueur de course et de percussion qui étire le terrain, João Pedro est le point de fixation, et Palmer fait le lien entre le milieu et l’attaque depuis le demi-espace droit. Leurs profils complémentaires ont donné naissance à une attaque déliée, chaque joueur permutant et combinant avec fluidité, dans un ensemble évoquant de la poésie en mouvement. Alors que Palmer et João Pedro sont tous deux en cours d’évaluation avant Bournemouth, les espoirs de trophées de Chelsea reposent lourdement sur la capacité de cette ligne offensive à rester en forme.

Conclusion

Pour Alonso, la trêve internationale offre ce dont tout nouvel entraîneur a besoin : du temps. Du temps pour corriger la structure défensive et l’organisation de l’équipe à la perte du ballon, du temps pour construire des associations au milieu et, peut-être plus important encore, du temps pour apprendre à Chelsea que contrôler un match peut être aussi précieux que le dominer.

Il y a suffisamment de talent offensif à Stamford Bridge pour penser que les buts ne seront pas le principal problème. La plus grande question est de savoir ce qui se passe quand Chelsea n’a pas le ballon. Après cinq matches, le bon verdict sur Alonso n’est ni l’optimisme ni le pessimisme, mais la curiosité. L’attaque laisse penser qu’il y a quelque chose de solide à construire, le milieu suggère que les fondations sont encore en train d’être posées, et la défense indique qu’il reste encore beaucoup de travail.

Chelsea a une identité. À présent, Alonso doit lui donner de l’équilibre.



