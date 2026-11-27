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Quatre matches de Keuken Kampioen Divisie ont été annulés, a annoncé la compétition vendredi matin sur ses canaux officiels.

« Quatre matches de Keuken Kampioen Divisie prévus le vendredi 27 novembre 2026 sont annulés en raison des conditions météorologiques. La direction des compétitions du football professionnel a pris cette décision après concertation avec les parties locales concernées », peut-on lire sur le site de la KKD.

Il s’agit des rencontres Jong FC Utrecht contre Almere City FC, FC Dordrecht contre Vitesse, VVV-Venlo contre RKC Waalwijk et Jong AZ contre TOP Oss.

La direction des compétitions a pris cette décision car, au vu des prévisions météorologiques actuelles, la praticabilité des terrains ne peut être garantie.

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Les rencontres annulées seront reprogrammées prochainement, précise le communiqué de la KKD.

Pour l’instant, les rencontres Jong Ajax contre Heracles Almelo, NAC Breda contre FC Den Bosch et MVV Maastricht contre Jong PSV sont maintenues.

Le match d’Eredivisie entre le FC Groningen et Willem II reste lui aussi programmé vendredi soir à 20 h 00.