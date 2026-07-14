Quatre joueurs sont impliqués dans un échange historique entre Al-Nassr et Al-Ittihad

Selon plusieurs sources presse, Al-Nassr et Al-Ittihad négocient un échange de joueurs sans précédent en vue du mercato estival.

Le journaliste saoudien Khaled Al-Rashid a révélé sur son compte personnel X que les deux clubs négocient actuellement un échange de plusieurs joueurs locaux et que le dossier pourrait être réglé d’ici quelques jours.

Ces informations ont été confirmées par un autre journaliste saoudien, Saad Al-Subaie, qui précise que chaque club récupérera des joueurs de l’autre, Al-Nassr touchant en outre une indemnité financière.

Le gardien Nawaf Al-Aqidi et le latéral gauche Salem Al-Najdi devraient ainsi rejoindre Al-Ittihad, tandis que le latéral droit Muhannad Al-Shanqiti et le milieu de terrain Hamed Al-Ghamdi prendraient le chemin inverse vers Al-Nassr.

Les échanges de joueurs sont désormais le moyen idéal pour le club Al-Nassr de conclure de nouveaux contrats, compte tenu de la crise financière qu’il traverse actuellement.

Al-Nassr cherche à renforcer son milieu de terrain, notamment après la confirmation du départ du Croate Marcelo Brozović, arrivé en 2023 en provenance de l’Inter Milan et présent depuis trois ans à Al-Awal Park.

En parallèle, Al-Ittihad cherche à sécuriser son poste de gardien, l’avenir du Serbe Predrag Rajković restant flou après plusieurs erreurs coûteuses la saison passée.

Rappelons qu’Al-Nassr a conclu la saison dernière en remportant le championnat saoudien Roshen, mettant fin à sept années d’attente, tandis qu’Al-Ittihad a terminé à la cinquième place.