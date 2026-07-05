L’élimination du Brésil au premier tour de la Coupe du monde 2026 n’a pas seulement choqué par le résultat contre la Norvège ; elle a aussi surpris par la décision immédiate de Carlo Ancelotti, sélectionneur italien de la « Seleção », suscitant de nombreuses interrogations.

Erling Haaland a guidé la Norvège vers une victoire 2-1 sur le Brésil dimanche soir, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Selon le site « The Touchline », Carlo Ancelotti n’a pas honoré son passage dans la zone mixte, contrairement à ce qui était prévu. L’Italien a directement regagné le vestiaire après le coup de sifflet final.

Selon la chaîne, Davide Ancelotti, l’adjoint et fils du sélectionneur, a remplacé son père dans la zone mixte pour répondre aux médias après cette élimination douloureuse.

Le match a été marqué par la performance remarquable de la star norvégienne Erling Haaland, qui a ouvert le score à la 80^e minute en convertissant d’une tête puissante un centre précis venu de la gauche.

L’attaquant norvégien ne s’est pas contenté de ce but : à la 89^e minute, il a confirmé la supériorité de son équipe d’une frappe fulgurante des vingt mètres qui s’est logée à gauche d’Alisson, inscrivant ainsi un doublé.

Dans le temps additionnel, le remplaçant Neymar a réduit l’écart pour le Brésil en transformant un penalty à la 100^e minute, mais son but n’a pas suffi à éviter l’élimination de la « Seleção ».

Grâce à ce succès, la Norvège se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 et attend désormais le vainqueur du choc entre le Mexique et l’Angleterre, programmé plus tard dans la journée de lundi.