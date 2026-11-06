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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Qu'en est-il de Konsa ? Arteta : Saka est écarté pour plusieurs semaines

M. Arteta
B. Saka
E. Konsa
Arsenal
Arsenal vs Hull
Hull
Premier League
Espagne
Angleterre

Il manquera les deux matchs de la Ligue des nations

Nouveau coup dur pour Arsenal, après que l'entraîneur espagnol Mikel Arteta a confirmé que sa star numéro un Bukayo Saka manquera les terrains pendant plusieurs semaines encore, prolongeant ainsi la série de blessures qui poursuit le club londonien à un moment décisif de la saison.

Arteta a déclaré, lors de la conférence de presse qu'il a tenue ce vendredi, avant d'affronter Hull City demain samedi en Premier League, que Saka ne s'est pas encore remis de la blessure aux muscles quadriceps de la cuisse qu'il a subie lors de la rencontre face au Bayern Munich en Ligue des champions le mois dernier.

L'entraîneur espagnol a ajouté : « On parle de semaines, attendons et voyons, après la trêve internationale il commencera à revenir sur le terrain. Mais malheureusement il sera absent un certain temps. »

Ainsi, l'absence de Saka est confirmée pour les deux matchs de l'équipe d'Angleterre en Ligue des nations de l'UEFA contre la Croatie et l'Espagne ce mois-ci, afin de poursuivre son programme de soins et de rééducation à l'écart de toute pression.

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07 nov. 2026

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Arteta a expliqué qu'il ne voulait pas trop faire pression sur le staff médical d'Arsenal pour accélérer le retour du joueur, insistant sur le fait que la priorité est son rétablissement complet avant un retour à la compétition.

En revanche, Arteta a apporté des nouvelles relativement rassurantes concernant le défenseur de l'équipe Ezri Konsa, qui a quitté le terrain en raison d'une douleur au genou lors de la victoire 2-1 contre le Slavia Prague en Ligue des champions mercredi dernier.

Arteta a conclu ses propos en déclarant : « Konsa se sent mieux, dans l'attente d'une évaluation définitive de son état avant de trancher sur sa participation aux prochains matchs. »

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