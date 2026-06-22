Qu'a-t-il dit ? Al-Sisi réagit au triplé des Pharaons en Coupe du monde

Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a félicité les Pharaons après leur victoire spectaculaire sur la Nouvelle-Zélande lors de la phase finale de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons, menés au score, ont finalement renversé la vapeur pour s’imposer 3-1 lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

Sur sa page Facebook officielle, le président Sissi a déclaré : « Je félicite l’équipe nationale égyptienne et les supporters de notre grand peuple pour cette première victoire de l’histoire de la participation de l’Égypte à la Coupe du monde, grâce à une performance honorable qui incarne la détermination, la volonté et la ténacité dont font preuve les fils de la patrie. »

Il a ajouté : « Cette victoire méritée annonce un parcours prometteur, avec confiance et ambition, et contribuera à faire rayonner le nom de l’Égypte sur la scène internationale. »

La Fédération égyptienne de football a adressé ses « sincères remerciements » au président Abdel Fattah El-Sissi pour ses félicitations et son soutien constant à la jeunesse.

Sur le compte X de la Fédération égyptienne de football, il est précisé que cette marque de soutien constitue une motivation supplémentaire pour poursuivre le travail et l’engagement, l’équipe nationale faisant tout son possible pour faire honneur au football égyptien.

Les buteurs pharaoniques sont Mostafa Zico, Mohamed Salah et Mahmoud Trezeguet.

Avec quatre points au compteur, les Pharaons prennent la tête du groupe 7, tandis que la Nouvelle-Zélande reste bloquée à la dernière place avec un seul point.