Pyramids FC a décroché une précieuse victoire sur la pelouse de son hôte Al Merreikh Bentiu, champion du Soudan du Sud, sur le score d'un but à zéro, lors de la rencontre qui s'est jouée ce vendredi au stade international de Djouba, en match aller des 32es de finale de la Ligue des champions d'Afrique. Le club céleste met ainsi un pied au tour suivant avant la manche retour au Caire.

Mahmoud Saber a inscrit l'unique but de la rencontre à la 30e minute, d'une frappe décochée depuis la surface de réparation, concrétisant ainsi la domination de Pyramids FC durant la première période, marquée par une large emprise du club égyptien sur le jeu.

La rencontre a été d'un niveau moyen, avec des tentatives d'Al Merreikh Bentiu de revenir au score et d'égaliser, tandis que les joueurs de l'équipe sud-soudanaise ont réclamé un penalty avant la 80e minute, mais l'arbitre de la rencontre a ordonné la poursuite du jeu sans l'accorder.

Pyramids FC a encaissé un coup dur dans les dernières minutes, l'arbitre ayant brandi un carton rouge à l'encontre de son défenseur Mahmoud Marei à la 89e minute, après un second avertissement, ce qui confirme son absence pour le match retour en raison de sa suspension.

La rencontre retour doit se tenir le 24 octobre, au stade de la Défense aérienne au Caire.