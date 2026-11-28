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Le Néerlandais Marino Pušić, entraîneur d'Al-Ahli, a aligné sa force de frappe face à Al-Taawoun en Roshn Saudi League et a choisi qui remplacera le défenseur brésilien Roger Ibañez.

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Al-Ahli reçoit Al-Taawoun ce samedi au stade Al-Inma de Djeddah, en clôture de la 13e journée de Roshn Saudi League.

Marino Pušić a dévoilé son onze de départ, avec un trio offensif entièrement étranger emmené par l'attaquant anglais Ivan Toney et complété par les ailiers Wenderson Galeno, brésilien, et Francisco Trincão, portugais.

Le technicien néerlandais continue de laisser son attaquant saoudien Firas Al-Buraikan hors du onze de départ en Roshn Saudi League, alors que celui-ci avait été titulaire lors de la défaite 2-3 face aux Qataris d'Al-Shamal, lundi dernier, lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

Au milieu de terrain, Pušić a également titularisé deux joueurs étrangers sur trois, le Français Valentin Atangana et l'Arménien Eduard Spertsyan, aux côtés du Saoudien Ziyad Al-Johani.

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En défense centrale, l'entraîneur néerlandais a opté pour le Saoudien Mohammed Sulaiman Bakr afin de pallier l'absence du défenseur brésilien Roger Ibañez, blessé.

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Ibañez s'est blessé lors de la victoire 3-1 contre Al-Nassr, l'avant-dernier vendredi, au stade Al-Inma de Djeddah, dans un match en retard de la 9e journée de Roshn Saudi League. Il a ainsi manqué la dernière rencontre face à Al-Shamal et manquera également celle contre Al-Taawoun.

Mohammed Sulaiman Bakr évoluera aux côtés du Turc Merih Demiral en charnière centrale, avec Saeed Baattiah et Saad Balobaid sur les côtés, devant le gardien sénégalais Édouard Mendy.

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La composition d'Al-Ahli :

Gardien : Édouard Mendy

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Défense : Saeed Baattiah - Merih Demiral - Mohammed Sulaiman Bakr - Saad Balobaid

Milieu : Ziyad Al-Johani - Valentin Atangana - Eduard Spertsyan

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Attaque : Francisco Trincão - Ivan Toney - Wenderson Galeno

Al-Ahli aborde la rencontre à la cinquième place du championnat saoudien avec 24 points, fruit de 8 victoires et 4 défaites, sans le moindre match nul jusqu'ici.

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Le club de Djeddah vise un deuxième succès consécutif en Roshn Saudi League pour retrouver sa place dans le top 4, puisqu'il pointe à 3 points de son voisin et rival historique Al-Ittihad, quatrième.

Al-Ahli veut aussi poursuivre sa remontée derrière Al-Hilal, leader du championnat saoudien avec 33 points, soit 9 longueurs d'avance, pour le même nombre de matchs disputés.

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De son côté, Al-Taawoun traverse une saison très difficile : le club occupe la 17e et avant-dernière place du classement avec seulement 5 points, issus de 5 nuls et 7 défaites, sans aucune victoire à ce jour.

Al-Taawoun est l'une des deux équipes encore sans victoire cette saison en Roshn Saudi League, avec Abha, lanterne rouge avec seulement 3 points.