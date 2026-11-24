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Le PSV s'est lourdement incliné mardi face au Real Madrid (5-1) lors de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un résultat décevant pour l'équipe de Peter Bosz. Voetbalzone attribue, comme à son habitude, une note aux titulaires du PSV ainsi qu'aux joueurs ayant disputé au moins 45 minutes.

Le PSV a montré de belles choses en première période, avec un Ruben van Bommel très dangereux. Kodai Sano et Sergiño Dest se sont également montrés face au géant espagnol. Le PSV menait 0-1 à la pause, après qu'Ivan Perisic a obtenu un penalty.

Au retour des vestiaires, le Real Madrid a accéléré sous l'impulsion de Jude Bellingham et le PSV n'a guère eu voix au chapitre. Sano s'est montré particulièrement vulnérable, même si ses coéquipiers n'ont pas non plus été capables d'opposer une véritable résistance.

Le Real Madrid en a donné pour son argent au public du Santiago Bernabéu et s'est imposé sur le beau score de 5-1. Peter Bosz et son équipe doivent donc panser leurs plaies après une soirée finalement douloureuse en Ligue des champions.

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Les notes du PSV :

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Matej Kovar 7

Sergiño Dest 6

Lutsharel Geertruida 5,5

Armando Obispo 6,5

Filip Kostic 5

Kodai Sano 6

Sven Mijnans 6

Paul Wanner 5

Ivan Perisic 6

Guus Til 6

Ruben van Bommel 7,5



Esmir Bajraktarevic 5,5

