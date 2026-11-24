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Le PSV s'est incliné 5-1 mardi face au Real Madrid lors de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un résultat décevant pour l'équipe de Peter Bosz. Voetbalzone attribue, comme à son habitude, une note aux titulaires du PSV et aux joueurs ayant disputé au moins 45 minutes.

Les joueurs d'Eindhoven ont montré de belles choses en première période, avec un Ruben van Bommel à l'origine de nombreuses occasions dangereuses. Kodai Sano et Sergiño Dest se sont eux aussi distingués face au géant espagnol. Le PSV menait 0-1 à la pause grâce à un penalty obtenu par Ivan Perisic.

Après la pause, le Real Madrid a accéléré sous l'impulsion de Jude Bellingham et le PSV n'a guère eu son mot à dire. Sano s'est notamment montré vulnérable, même si ses coéquipiers n'ont pas non plus été capables d'opposer une véritable résistance.

Le Real Madrid en a donné pour son argent au public du Santiago Bernabéu et a creusé l'écart pour s'imposer 5-1 avec la manière. Peter Bosz et ses joueurs doivent donc panser leurs plaies après une soirée finalement douloureuse en Ligue des champions.

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Les notes du PSV :

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Matej Kovar 7

Sergiño Dest 6

Lutsharel Geertruida 5,5

Armando Obispo 6,5

Filip Kostic 5

Kodai Sano 6

Sven Mijnans 6

Paul Wanner 5

Ivan Perisic 6

Guus Til 6

Ruben van Bommel 7,5



Esmir Bajraktarevic 5,5

