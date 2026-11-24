PSG-Roma : avant-match de Ligue des champions

Ligue des Champions - Journée 5 25 nov. 2026 - 15:00 Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain reçoit la Roma au Parc des Princes cette semaine en Ligue des champions. Les deux équipes, en grande forme dans leur championnat, se retrouvent dans la capitale française. Le coup d’envoi sera donné à 16 h EST et à 20 h GMT. La Roma occupe la 20e place du classement de la phase de ligue, tandis que le PSG est en tête.

Le tenant du titre affiche un sans-faute jusqu’ici

L’équipe de Luis Enrique reste sur cinq victoires toutes compétitions confondues. La dernière, un succès 3-2 à Nice samedi, lui a permis de conserver la tête de la Ligue 1. Mais cette victoire a coûté cher au PSG : son ailier vedette Desire Doue s’est rompu le ligament croisé antérieur droit et manquera le reste de la saison. Il rejoint Khvicha Kvaratskhelia parmi les absents de longue durée. Le club, vainqueur de la compétition à deux reprises, a néanmoins remporté ses quatre matches de Ligue des champions cette saison, inscrivant 20 buts.

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Une Roma prolifique arrive à Paris en confiance

La Roma se rend à Paris après une victoire 5-1 à Parme, où Donyell Malen a inscrit quatre buts. L’équipe de Gian Piero Gasperini a marqué 19 fois lors de ses cinq derniers matches. Sa seule défaite sur cette période est un revers 3-2 contre Manchester United en Ligue des champions, plus tôt ce mois-ci. Le club italien devra toutefois faire preuve de plus de régularité en Europe : il compte cinq points de retard sur les places qualificatives directement pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

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Statistiques clés et blessures

Le PSG reste sur 12 victoires consécutives, la plus longue série de la carrière d’entraîneur de Luis Enrique.

L’absence de Desire Doue sera particulièrement lourde pour le PSG : il est en tête de l’équipe pour les tirs (45) et les occasions créées (31).

La Roma a marqué lors de neuf matches consécutifs, inscrivant 19 buts sur cette période.

Compositions probables

PSG (4-3-3) : Safonov ; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez ; Neves, Vitinha, Ruiz ; Akliouche, Mayulu, Ferran.

Roma (3-4-2-1) : Vasquez ; Mancini, Balerdi, Hermoso ; Molina, Cristante, de Roon, Wesley ; Soule, Mora ; Malen.

État des effectifs