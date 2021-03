PSG - Pochettino : "Quel entraîneur ne voudrait pas de Kylian Mbappé dans son équipe ?"

L'entraîneur argentin du PSG a fait le point sur la prolongation de Kylian Mbappé à Paris, lui qui espère voir l'attaquant rester.

Les négociations continuent à propos des prolongations de Neymar et Kylian Mbappé, après celle de Di Maria actée cette semaine. Si Nasser Al-Khelaifi s'est montré confiant après la qualification face au Barça, rien n'est pour l'heure signé.

"Quel entraîneur ne voudrait pas de Kylian Mbappé dans son équipe ? Ce que les joueurs apprécient le plus c'est d'être juste, authentique, établir une relation qui est vraie, pas une relation fausse", a déclaré Mauricio Pochettino dans une interview pour le CFC.

"Parce que pour te convaincre de quelque chose maintenant, je vais devoir te donner quelque chose de plus. Et quand je t'aurai convaincu, je te l'enlèverai parce que je ne le voulais pas vraiment.

"Tous les joueurs, et dans le cas actuel Kylian, qui ont pour plan de prolonger avec notre équipe, doivent nous voir comme un staff technique qui est comme ça et que nous allons continuer à être comme ça."

L'Argentin est également revenu sur l'épisode des braises, quand il avait fait marcher ses joueurs sur du feu quand il était encore à Southampton. "C'est pour te prouver à toi-même que tu es capable de beaucoup de choses, que les seules limites qui existents sont dans ta tête. Mais oui, on pourrait le faire ici aussi", a-t-il souri.

"Bielsa ? Je le connais depuis qu'il a 14 ans, je l'aime beaucoup"

Parmi les autres sujets évoqués par l'ancien coach de Tottenham, sa rencontre avec Marcelo Bielsa, venu à sa rencontre chez lui alors qu'il n'était encore qu'adolescent pour le convaincre de rejoindre son Newell.

"Je le connais depuis qu'il a 14 ans, je l'aime beaucoup. C'est émouvant, c'est vraiment une grande personne. Cela me donne encore plus de responsabilités pour le futur", a-t-il réagi devant une vidéo du patron de Leeds vantant ses qualités.

Avant de détailler leur première rencontre : "Tout d'abord je m'en souviens, mais je ne l'ai pas vécu parce que je dormais. Ma mère lui ouvre la porte, il entre, mon père se lève et ils prennent un café. Ils parlent d'agriculture, mais ils venaient pour parler de moi.

"Après leur discussion, ils ont demandé s'ils pouvaient me voir, ils viennent dans ma chambre, m'observent, ils ont pensé qu'il y avait un éléphant. J'avais 13 ans, presque 14 ans, et j'étais plutôt grand.

"Mon premier entraînement avec Marcelo, j'ai joué avec la catégorie d'âge supérieur. Il me fait jouer et au bout de cinq minutes, il me demande de venir m'asseoir. Il m'a dit : nous voulons que tu signes ici. Je peux le raconter avec le sourire, parce que tout s'est bien passé."