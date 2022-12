PSG : Neymar et Marquinhos font leur retour à l’entraînement

13 jours après leur élimination face à la Croatie, les deux Brésiliens ont retrouvé le chemin du camp des Loges.

Au camp des Loges, cette semaine de Noël est placée sous le signe des retours. Carlos Soler, Pablo Sarabia et Keylor Navas lundi. Kylian Mbappé et Achraf Hakimi (qui n’ont pas pris de repos). Et enfin Neymar et Marquinhos ce matin.

13 jours après l’immense déception de leur élimination aux tirs aux but face à la Croatie, les deux Brésiliens sont arrivés au camp des Loges ce jeudi matin vers 9 heures.

Dans quel état le PSG va-t-il retrouver ces deux Brésiliens ?

Si la direction sportive avait décidé d’accorder dix jours de repos à chaque mondialiste, elle a pris le soin d’ajuster cette plage de vacances en fonction des situations de chacun : distance géographique et temps de jeu lors de la Coupe du monde.



Dans quel état le PSG va-t-il retrouver ces deux Brésiliens ? Après le match contre la Croatie, ils n’avaient pas pu cacher leur immense tristesse, alors que le capitaine parisien a manqué le dernier penalty de la séance.



Si Christophe Galtier avait indiqué que 4 à 5 jours d’entraînement devraient être suffisants pour reprendre la compétition, Neymar et Marquinhos devraient être préservés en vue du match face à Strasbourg. Avant de pourquoi pas replonger pour célébrer la nouvelle année à Lens, le 1er janvier.