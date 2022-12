PSG : Galtier se réjouit du retour à l’entraînement de Kylian Mbappé

Ce mercredi après le match amical entre le PSG et Quevilly-Rouen, Christophe Galtier à salué le retour de Kylian Mbappé à l'entraînement.

Après avoir marqué la Coupe du monde 2022 de son empreinte grâce à ses huit buts et son triplé en finale, Kylian Mbappé s’est de nouveau fait remarquer ce mercredi. Alors que la plupart des joueurs ayant participé au Mondial au Qatar sont restés se reposer chez eux ou partis en vacances, le champion du monde 2018 était déjà de retour au Camp des Loges ce mercredi, pendant que ses coéquipiers disputaient un match amical remporté 3-1 face à Quevilly-Rouen Métropole.

« C’est un signal fort », salue Galtier

La vidéo publiée par le compte officielle du Paris Saint-Germain a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux et le joueur de 24 ans a pu recevoir de nombreux commentaires élogieux sur son attitude digne des plus grands champions. Il a également reçu les éloges de son entraîneur Christophe Galtier, visiblement ravi de son retour précoce. « Je suis très heureux de le voir. Kylian a fait un grand Mondial. C'est aussi un signal fort pour tout le monde, qu'un joueur qui a évidemment pu être déçu de ne pas lever le plus beau des trophées, même s'il a été meilleur buteur, vienne très rapidement au contact du groupe, pour se préparer pour les échéances qui arrivent. Évidemment qu'on est très heureux », a déclaré l’entraîneur parisien au micro de PSG TV après la rencontre face à QRM.

L’international français semble donc déterminer à poursuivre sa belle saison. Auteur de 19 buts et 5 passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues, le numéro 7 parisien devra en revanche attendre pour les retours de ses compères d’attaque Neymar et Lionel Messi, ou encore de son capitaine Marquinhos. Quart de finaliste avec le Maroc, Achraf Hakimi est lui aussi revenu au Camp des Loges ce mercredi.