Galtier et les dirigeants parisiens ont trouvé un accord financier pour rompre leur bail. Le technicien va toucher de sa dernière année de contrat.

L’histoire est bel et bien finie. Un peu plus d’un an après ses premiers pas en tant qu’entraîneur du PSG, la fin de l’aventure de Christophe Galtier va officiellement s’arrêter dans les prochaines heures, alors que Luis Campos l’avait informé de la décision du PSG de ne pas le conserver le 6 juin. Ces dernières heures, le technicien et le club de la capitale ont en effet trouvé un terrain d’entente financier pour se séparer.

Sous contrat jusqu’en 2024, l’ancien entraîneur de Nice, va toucher l’intégralité de sa dernière année en une seule fois. Pour éviter de signer ce chèque, Paris a bien tenté de négocier et a notamment proposé à l’intéressé de lui payer son salaire mensuellement jusqu’à la fin de son bail.



Une option dont Christophe Galtier ne voulait pas entendre parler. Pressé par le temps, alors que la reprise des Parisiens est fixée au 10 juillet, pour les joueurs qui n’ont pas eu à disputer la trêve internationale, et que son nouvel entraîneur n’a toujours pas été annoncé, le PSG a finalement cédé aux exigences du Marseillais.

Enrique présenté mercredi à 14 heures

Au final, le coach des champions de France 2022-2023 va toucher l’intégralité de son salaire annuel en une fois. Soit un peu plus de 7 millions d’euros, alors que son revenu mensuel est de 600 000 brut par mois. Sans que les détails financiers ne soient divulgués, Paris devrait communiquer la nouvelle rapidement.

Une situation qui en rappelle une autre déjà vu l’an dernier. A la même époque, la direction parisienne parisienne avait attendu de trouver un accord pour conclure le départ de Mauricio Pochettino et son staff, avant d'annoncer... la nomination de Christophe Galtier.

Désormais, le PSG va pouvoir se consacrer à son futur et à l’officialisation de l’arrivée de son nouvel entraîneur, Luis Enrique qui va s’engager pour deux ans dans la capitale française sera présenté ce mercredi au nouveau centre d'entraînement de Poissy à 14 heures. Dans la foulée de l’annonce, Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Marco Asensio et Lucas Hernandez, les quatre premières recrues parisiennes devraient être annoncées. Et tout va s'accélérer.