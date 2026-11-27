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Martin Ødegaard, capitaine d'Arsenal, s'est montré confiant quant à la conclusion prochaine d'un accord avec la direction du club pour prolonger son contrat, assurant être heureux de poursuivre l'aventure avec l'équipe et vouloir y rester de longues années.

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Cela intervient alors que la direction d'Arsenal s'emploie à sécuriser l'avenir de plusieurs de ses joueurs clés, en prolongeant sur le long terme les contrats de Declan Rice, Jurrien Timber, David Raya et Piero Hincapié.

Le contrat actuel d'Ødegaard expire à l'été 2028 , mais le Norvégien ne s'inquiète pas pour son avenir, d'autant qu'il est convaincu que le club souhaite le conserver et lui soumettre une nouvelle offre.

Interrogé par Sky Sports News, Ødegaard a déclaré : « Cela ne m'inquiète pas du tout. Je l'ai dit à maintes reprises, je suis très heureux ici et j'aime ce club. J'espère rester encore de nombreuses années, et je pense que le club est heureux aussi. »

Il a ajouté : « Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, nous trouverons une solution. Le plus important, c'est de rester concentré sur le terrain, et ensuite nous verrons ce qui se passera. »

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Évoquant ses ambitions avec le club londonien, le capitaine d'Arsenal a insisté sur sa volonté de continuer à remporter des trophées, affirmant que son objectif est de jouer tous les titres possibles.

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Le Norvégien a poursuivi : « Je veux évidemment gagner d'autres titres ici. Je veux tout gagner avec Arsenal, que ce soit la Premier League à nouveau, la Ligue des champions ou les coupes nationales, c'est ce à quoi nous aspirons. Nous voulons tout gagner. »

Il a enchaîné : « Quant au reste, comme les distinctions individuelles, cela viendra grâce à ce que réalise l'équipe. L'équipe est ce qui compte le plus. »

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Ødegaard s'est dit confiant dans la capacité d'Arsenal à continuer de progresser et à décrocher de nouveaux succès : « Nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous avons prouvé que nous en étions capables, et il est maintenant temps de prouver que nous pouvons le refaire, remporter d'autres titres et franchir un nouveau cap. »

Il a conclu : « Nous avons tout ici, que ce soit le staff technique ou l'effectif formidable, les joueurs et des personnes exceptionnelles. »

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Pour rappel, Ødegaard a rejoint Arsenal en janvier 2021 sous forme de prêt en provenance du Real Madrid jusqu'à la fin de la saison, avant de s'engager définitivement avec le club londonien à l'été de la même année contre 35 millions d'euros, plus bonus.

Depuis, Ødegaard a remporté la Premier League la saison dernière, le premier titre d'Arsenal dans la compétition depuis la saison 2003-2004. Il a également soulevé deux fois le Community Shield et a atteint la finale de la Ligue des champions la saison dernière, perdue face au Paris Saint-Germain aux tirs au but.

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Ødegaard a disputé 253 matchs sous le maillot d'Arsenal toutes compétitions confondues, pour 47 buts et 48 passes décisives. Cette saison, il a pris part à 19 rencontres dans les différentes compétitions, inscrivant 5 buts et délivrant 2 passes décisives.

Arsenal occupe actuellement la tête de la Premier League avec 28 points, et s'apprête à recevoir Manchester City à l'Emirates Stadium dimanche prochain pour l'affiche de la 12e journée de Premier League.