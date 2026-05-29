Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Suisse : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Suisse

Pour suivre les rencontres des Suisses depuis l’étranger, utilisez un réseau privé virtuel (VPN) et connectez-vous à un serveur helvétique. Tous les matchs de la Nati seront diffusés en clair sur les chaînes de service public de la SRG SSR, avec des commentaires localisés proposés par SRF (allemand), RTS (français) ou RSI (italien) sur leurs applications de streaming respectives.

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision en Suisse ?

En Suisse, les droits de diffusion officiels et exclusifs de la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026 sont détenus par la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SRG SSR).

Voici comment suivre la compétition :

📺 Télévision en clair

SRF, RTS et RSI : en tant que diffuseur public national, la SRG SSR assurera une couverture intégrale et gratuite sur ses chaînes régionales linguistiques. Vous pourrez ainsi suivre les affiches majeures de la compétition, dont tous les matchs très attendus de la Suisse dans le groupe K face au Qatar, au Canada et à la Bosnie-Herzégovine, ainsi que la finale de la Coupe du monde, sans avoir à souscrire un abonnement payant, sur SRF zwei (allemand), RTS Deux (français) ou RSI LA 2 (italien).

📱 Diffusion numérique et gratuite en streaming

Play SRF, Play RTS et Play RSI : pour un accès numérique complet, l’intégralité du tournoi sera disponible en streaming gratuitement pour les spectateurs résidant dans le pays. Les fans pourront suivre les 104 matchs en direct, revoir les temps forts à la demande et découvrir les analyses d’experts en studio sur leur mobile, leur tablette ou leur smart TV, avec des commentaires régionaux localisés, grâce aux applications et sites web Play SRF, Play RTS ou Play RSI.







