Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Nouvelle-Zélande : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Nouvelle-Zélande

Pour regarder les retransmissions locales des matchs de la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde depuis l’étranger, utilisez un réseau privé virtuel (VPN). Connectez-vous simplement à un serveur néo-zélandais via votre VPN et suivez les rencontres en direct. Tous les matchs de la Nouvelle-Zélande seront diffusés sur la chaîne nationale en clair TVNZ 1(ou en streaming via TVNZ+).

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision en Nouvelle-Zélande ?

En Nouvelle-Zélande, la chaîne publique Television New Zealand (TVNZ) détient les droits de diffusion officiels et exclusifs de la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026. Voici comment vous pouvez suivre la compétition :

📺 Diffusion en clair

TVNZ 1 : En tant que chaîne publique nationale, TVNZ diffusera gratuitement en direct certains matchs clés sur le réseau national. Vous pourrez suivre tous les matchs de la phase de groupes des All Whites ainsi que la finale de la Coupe du monde sans avoir besoin d’un abonnement payant.

📱 Streaming numérique et premium

TVNZ+ : la plateforme de streaming sert de hub numérique principal pour les fans en Aotearoa. Les rencontres de l’équipe nationale néo-zélandaise sont proposées gratuitement, mais un pass premium est nécessaire pour accéder aux 104 matchs du tournoi.



