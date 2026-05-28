Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Norvège : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Norvège

Pour suivre les rencontres des Vikings lors de la Coupe du monde 2026 depuis l’étranger, utilisez un réseau privé virtuel (VPN) afin de vous connecter à un serveur norvégien. Vous pourrez alors regarder les matchs en direct sur les chaînes gratuites NRK (via NRK TV) et TV 2(via TV 2 Play).

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision en Norvège ?

En Norvège, les droits de diffusion officiels de la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026 sont partagés entre la chaîne publique nationale, Norsk rikskringkasting (NRK), et la chaîne commerciale TV 2.

Voici comment suivre la compétition :

📺 Diffusion en clair

NRK et TV 2 se partageront les créneaux de diffusion afin d’assurer une couverture intégrale en télévision hertzienne. Vous pourrez ainsi suivre les affiches les plus attendues, dont tous les matchs de la Norvège et la finale de la Coupe du monde, sur leurs chaînes principales, sans abonnement payant.

📱 Diffusion numérique et streaming gratuit

NRK TV et TV 2 Play : les deux diffuseurs proposeront également une couverture intégrale en ligne. Où que vous soyez en Norvège, vous pourrez suivre les rencontres en direct, accéder aux analyses d’experts en studio et revoir les temps forts à la demande via la plateforme NRK TV et le service de streaming TV 2 Play.







