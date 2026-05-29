Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Arabie saoudite : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Arabie saoudite

Pour regarder les retransmissions locales des matchs de la Coupe du monde de l'Arabie saoudite depuis l'étranger, utilisez un réseau privé virtuel (VPN). Connectez-vous simplement à un serveur saoudien ou qatari via votre VPN et suivez les rencontres en direct. Tous les matchs de l'Arabie saoudite seront diffusés sur les chaînes en clair de beIN SPORTS ou TOD, tandis que la couverture régionale premium complète sera assurée par le réseau beIN SPORTS MAX.

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision en Arabie saoudite ?

En Arabie saoudite, les droits de diffusion officiels de la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026 sont détenus en exclusivité par la chaîne sportive régionale beIN SPORTS.

Voici comment suivre la compétition :

📺 Diffusion en clair

beIN SPORTS NEWS, chaîne en clair non cryptée du groupe, diffusera des mises à jour en direct par voie hertzienne et satellite, des actualités continues sur la compétition et des réactions directes depuis les camps des équipes. Certains matchs phares, dont la finale et les cérémonies d’ouverture, pourraient également être proposés sans abonnement.

📱 Diffusion numérique et streaming premium

beIN SPORTS MAX & CONNECT : pour un accès numérique complet, l’écosystème premium du diffuseur constitue la plateforme principale du tournoi en Arabie saoudite, avec la diffusion des 104 matchs en direct. Un accès exclusif et complet au calendrier du tournoi – y compris les rencontres intenses des Faucons verts dans le groupe H contre l'Espagne, l'Uruguay et le Cap-Vert – est disponible via l'application beIN SPORTS CONNECT, le service de streaming TOD et leurs chaînes de télévision par satellite MAX dédiées.











