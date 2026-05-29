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Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Arabie saoudite : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Arabie Saoudite
Coupe du monde

Tout ce qu’il faut savoir pour suivre l’Arabie saoudite à la Coupe du monde.

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Arabie saoudite

Pour regarder les retransmissions locales des matchs de la Coupe du monde de l'Arabie saoudite depuis l'étranger, utilisez un réseau privé virtuel (VPN). Connectez-vous simplement à un serveur saoudien ou qatari via votre VPN et suivez les rencontres en direct. Tous les matchs de l'Arabie saoudite seront diffusés sur les chaînes en clair de beIN SPORTS ou TOD, tandis que la couverture régionale premium complète sera assurée par le réseau beIN SPORTS MAX.

🌎 Pays

📺 Diffuseur

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albanie

TV Klan

🇩🇿 Algérie

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorre

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 Argentine

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Australie

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Autriche

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Belgique

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolivie

Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Disney+ Premium Chili, Entel TV

🇧🇦 Bosnie-Herzégovine

Arena Sport

🇧🇷 Brésil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgarie

BNT

🇨🇦 Canada

TSN+ | TSN1 | CTV | Application RDS | Application CTV | Crave

🇨🇱 Chili

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombie

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croatie

HRTi

🇨🇾 Chypre

Sigma TV

🇨🇿 République tchèque

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Danemark

TV2 Danemark | TV2 Play Danemark

🇪🇨 Équateur

DIRECTV Sports Équateur | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonie

Go3 Extra Sports Estonie

🇫🇯 Fidji

FBC Sports

🇫🇮 Finlande

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 France

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Allemagne

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala, Azteca Deportes En Vivo, Chapin TV, Tigo Sports Guatemala, FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes, Tigo Sports Honduras et FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonésie

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlande

RTÉ

🇮🇹 Italie

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japon : DAZN Japon

DAZN Japon

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Maurice

Application New World Sport

🇲🇽 Mexique

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN en Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 Moyen-Orient et Afrique du Nord

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Népal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Pays-Bas

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Pays-Bas

🇳🇿 Nouvelle-Zélande

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Norvège

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Pérou

DIRECTV Sports Pérou | DGO | Disney+ Premium Chili | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Roumanie

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 Saint-Marin

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapour

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Afrique du Sud

SABC 3 | SABC Plus | Appli Sporty TV

🇪🇸 Espagne

DAZN Espagne | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV Espagne

🇸🇪 Suède

TV4 Suède | TV4 Play

🇨🇭 Suisse

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquie

Turquie

🇬🇧 Royaume-Uni

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 États-Unis

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Application FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Canal 5 Uruguay et Paramount+.

🇺🇿 Ouzbékistan

Zo’r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela, DGO et inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision en Arabie saoudite ?

En Arabie saoudite, les droits de diffusion officiels de la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026 sont détenus en exclusivité par la chaîne sportive régionale beIN SPORTS. 

Voici comment suivre la compétition :

📺 Diffusion en clair 

beIN SPORTS NEWS, chaîne en clair non cryptée du groupe, diffusera des mises à jour en direct par voie hertzienne et satellite, des actualités continues sur la compétition et des réactions directes depuis les camps des équipes. Certains matchs phares, dont la finale et les cérémonies d’ouverture, pourraient également être proposés sans abonnement.

📱 Diffusion numérique et streaming premium 

beIN SPORTS MAX & CONNECT : pour un accès numérique complet, l’écosystème premium du diffuseur constitue la plateforme principale du tournoi en Arabie saoudite, avec la diffusion des 104 matchs en direct. Un accès exclusif et complet au calendrier du tournoi – y compris les rencontres intenses des Faucons verts dans le groupe H contre l'Espagne, l'Uruguay et le Cap-Vert – est disponible via l'application beIN SPORTS CONNECT, le service de streaming TOD et leurs chaînes de télévision par satellite MAX dédiées.