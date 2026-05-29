Programme TV de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Afrique du Sud : diffusions en direct, chaînes, calendrier complet, dates et heures de coup d’envoi

Diffusions télévisées de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en Afrique du Sud

Pour regarder les retransmissions locales de la campagne sud-africaine en Coupe du monde depuis l'étranger, utilisez un réseau privé virtuel (VPN). Connectez-vous simplement à un serveur sud-africain via votre VPN et suivez les matchs en direct. Tous les matchs de l'Afrique du Sud seront diffusés sur la chaîne nationale en clair SABC (via SABC 1, SABC 3 ou l'application SABC Plus).

Qui diffusera la Coupe du monde de football 2026 à la télévision en Afrique du Sud ?

En Afrique du Sud, les droits de diffusion officiels de la prochaine Coupe du monde de la FIFA 2026 sont partagés entre le diffuseur public, la South African Broadcasting Corporation (SABC), et la chaîne de télévision premium SuperSport.

Voici comment suivre la compétition :

📺 Chaînes en clair

SABC (SABC 1, SABC 3 et SABC Sport) : en tant que chaîne publique nationale, la SABC assurera une couverture étendue et gratuite de certains matchs. Vous pourrez suivre les rencontres phares du tournoi, notamment tous les matchs très attendus des Bafana Bafana et la finale de la Coupe du monde, entièrement gratuitement et sans abonnement payant.

📱 Streaming numérique et premium

SuperSport & SABC Plus : pour un accès intégral, SuperSport est la chaîne payante principale du tournoi et diffusera les 104 matchs en direct. Nouveauté : l’intégralité des rencontres est désormais accessible en direct sur tous les bouquets DStv, de l’offre d’entrée de gamme Access jusqu’à l’offre Premium, ainsi que sur l’application DStv Stream. Les matchs en clair sont également proposés en streaming gratuit via l’application SABC Plus.







