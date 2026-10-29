Ces dernières années, le 2e tour de la Coupe d’Allemagne a souvent été un piège pour le FC Bayern. Les Munichois y ont été éliminés prématurément lors de trois des six dernières saisons, parfois de manière humiliante. Pas cette fois : par un mercredi soir froid et humide, le FC Bayern s’est finalement imposé sans trembler 6-1 face au 1. FC Magdebourg, malgré tous ses problèmes d’effectif.

Les Munichois n’ont eu qu’un bref moment d’inquiétude : après l’ouverture du score précoce de Michael Olise, Mateusz Zukowski a égalisé pour Magdebourg à la 15e minute. La responsabilité principale sur ce but ne revenait ni au gardien Jonas Urbig ni à Hiroki Ito, dont la déviation a été décisive. Elle revenait à Jonathan Tah, qui a laissé Zukowski libre d’agir sur le côté droit. Ce n’était pas sa seule mauvaise intervention du match.

La prestation de Tah contre Magdebourg apparaît ainsi comme un nouvel épisode d’une évolution très surprenante au FC Bayern : un changement de hiérarchie, provisoire peut-être, en défense centrale. Min-Jae Kim, que l’on croyait déjà écarté, semble de plus en plus prendre la place de titulaire du défenseur international allemand de 30 ans aux côtés de l’incontestable Dayot Upamecano.

Jonathan Tah a débuté sur le banc contre Leipzig et Arsenal

Kim était arrivé à Munich en 2023 en provenance du SSC Naples pour 50 millions d’euros, mais avait commis trop de grosses erreurs lors de ses deux premières saisons. Tah a donc rejoint le club gratuitement en 2025, en provenance du Bayer Leverkusen, et a dès lors été titulaire aux côtés d’Upamecano lors de tous les matches importants. Kim n’était plus qu’un joueur de rotation et figurait logiquement parmi les candidats à un départ cet été. Mais au lieu de se plaindre publiquement ou de chercher à partir, il a continué à travailler discrètement, dans l’espoir d’obtenir sa chance.

Prochains matchs FCB Bundesliga 13:30 BVB Regarder

Dès la tournée en Asie, l’entraîneur Vincent Kompany avait nié l’existence d’une hiérarchie claire en défense centrale pour la nouvelle saison. « Ne présentez pas tout de manière aussi catégorique », avait alors déclaré l’entraîneur principal, actuellement indisposé. De fait, Kompany a également procédé à bien plus de rotations en défense centrale en début de saison que lors de la saison précédente. Et Kim a jusqu’ici laissé une meilleure impression que Tah lors de ses apparitions.

Tah a livré sa moins bonne prestation à ce jour lors du match nul 3-3 contre Viking Stavanger en Ligue des champions, il y a deux semaines. Kompany l’avait alors remplacé dès la mi-temps. Ont ensuite eu lieu les deux premiers véritables grands matches de la saison, contre le RB Leipzig et le FC Arsenal. Kim a débuté à chaque fois en défense centrale aux côtés d’Upamecano. Mais le Sud-Coréen de 29 ans a dû sortir dès la mi-temps contre les Gunners en raison de problèmes à l’aine et est absent depuis.

Tah a donc logiquement retrouvé le onze de départ, sans toutefois saisir sa chance. Contre Magdebourg, il a paru, une fois encore, lourd dans les duels. En outre, lorsque son placement n’est pas parfait, comme actuellement, son manque de vitesse ressort avec le style de jeu risqué des Munichois. Sa vitesse de pointe en Bundesliga cette saison est de 32,02 km/h, nettement inférieure à celles de Kim (33,5) et d’Upamecano (33,41).

IMAGO

Min-Jae Kim retrouvera-t-il une place de titulaire contre le BVB ?

Kim était déjà de retour sur le banc contre Magdebourg. Il devrait retrouver le onze de départ samedi pour le prochain grand match, face au Borussia Dortmund, et pourrait y rester mardi contre l’Atlético de Madrid.

Interrogé après le match contre Magdebourg sur la nouvelle situation en défense centrale, Tah a répondu de manière évasive. Le staff technique n’avait « rien communiqué de différent » par rapport à la saison dernière. Avait-il été surpris de débuter récemment sur le banc ? « C’est l’entraîneur qui décide qui commence. Le plus important, c’est la manière dont je réagis et le fait que je sois prêt. »

Tah avait d’ailleurs lui aussi connu des débuts mitigés lors de sa première saison au FC Bayern, avec des difficultés semblables à celles qu’il rencontre aujourd’hui. La différence : à l’époque, Kompany avait continué à lui faire confiance sans hésiter. Tah avait été titulaire lors de onze des douze premiers matches de la saison, avait rapidement fait d’énormes progrès et s’était ensuite imposé comme un cadre fiable pendant une grande partie du reste de la saison.